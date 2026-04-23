Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Şahin Biba ve AK Parti Mudanya İlçe Başkanı Arif Bayrak, hayatını kaybeden 4 yaşındaki Serhat Aydoğdu'nun ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Şahin Biba, 13 Mart 2026 tarihinde Mudanya sahilinde Büyükşehir'e ait çöp toplama aracının altında kalarak yaşamını yitiren 4 yaşındaki Serhat Aydoğdu'nun ailesini ziyaret ederek taziyelerini iletti. Ziyarete AK Parti Mudanya İlçe Başkanı Arif Bayrak ve partili yöneticiler de katıldı.

BİBA: ANLAYIŞIMIZ VATANDAŞIN HER ANINDA YANINDA OLMAKTIR

Ziyaret sonrası açıklama yapan Büyükşehir Başkanvekili Biba, bir evlat acısının tarif edilemez olduğunu vurgulayarak, 'Böylesi zamanlarda ailelerimizin yanında olmak ve yalnız olmadıklarını hissettirmek en temel insani sorumluluğumuzdur. Bizim anlayışımızda görev, sadece makamda oturmak değil; vatandaşımızın her anında yanında olmaktır' dedi. Biba, Serhat'a Allah'tan rahmet, ailesine sabır diledi.

Aydoğdu ailesinin acısını paylaştıklarını belirten AK Parti Mudanya İlçe Başkanı Arif Bayrak ise, yaşanan kaybın tüm Mudanya'yı yasa boğduğunu söyledi. Bayrak, 'O günden bu yana ailemizin yanında olmaya, acılarını bir nebze de olsa paylaşmaya gayret ediyoruz. Siyaset anlayışımız, vatandaşımızın en zor gününde elini tutmaktır' dedi. Belediyeciliğin yalnızca teknik hizmetten ibaret olmadığını dile getiren Bayrak, 'Bu ziyaret, vatandaşla hemhal olma anlayışının bir göstergesidir. Makamlar geçicidir; önemli olan halkın acısına ortak olmaktır' diye konuştu.

ACILI AİLE BÜYÜKŞEHİR'E TEPKİLİYDİ

Hatırlanacağı gibi acılı aile; elim olayın yaşandığı tarihlerde görevde olan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in bu süre içerisinde aileyle yalnızca kısa bir telefon görüşmesi yaptığını, herhangi bir taziye ziyaretinde bulunmadığı ve olayın üzerinin kapatılmaya çalışıldığını iddia etmişti.