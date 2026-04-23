Karatay Belediyesi, Türkiye'den 20 belediye ile birlikte Uluslararası Sıfır Atık Şehirleri Ağı'na dahil olarak çevre dostu çalışmalarını uluslararası düzeye taşıdı.

KONYA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Uluslararası Sıfır Atık Şehir Ağı Türkiye Lansmanı ile şehirler için yeni bir süreç başladı. Lansman kapsamında Türkiye'den 20 belediye Uluslararası Sıfır Atık Şehirleri Ağı'na dahil edilirken, Karatay Belediyesi de bu ağda yer aldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Sıfır Atık Şehir Ağı; şehirlerarasında bilgi paylaşımının artırılması, iyi uygulamaların yaygınlaştırılması ve ortak çalışmaların güçlendirilmesini amaçlıyor.

2022 yılında Basel Sözleşmesi Asya ve Pasifik Bölgesel Merkezi tarafından kurulan Uluslararası Sıfır Atık Şehirler Ağı'na Türkiye'nin dahil olmasıyla süreç daha da güç kazanırken, Karatay Belediyesi de 20 şehir arasında yerini aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Projesi; atık oluşumunun önlenmesi, geri dönüşümün artırılması ve kaynak verimliliğinin sağlanmasını hedefliyor.

Program kapsamında Çevre Yönetimi Genel Müdürü Fatih Turan tarafından, Karatay Belediye Başkan Vekili Şaban Önal'a katılım sertifikası takdim edildi.

KILCA: ÇALIŞMALARIMIZIN KARŞILIK BULMASI ÇOK KIYMETLİ

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay'ın çevreye duyarlı projelerle uluslararası bir ağa dahil olmasından büyük bir memnuniyet ve gurur duyduklarını belirtti.

Başkan Kılca yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 'Karatay Belediyesi olarak Uluslararası Sıfır Atık Şehirleri Ağı'na katılan 20 şehirden biri olmanın gururunu yaşıyoruz. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Projesi doğrultusunda Karatay'da uzun süredir çevre odaklı, sürdürülebilir ve örnek uygulamaları hayata geçiriyoruz. Bu ağda yer almak, çalışmalarımızın uluslararası düzeyde karşılık bulması açısından bizim için son derece kıymetlidir.

Karatay'da geri dönüşümden atık yönetimine, bilinçlendirme çalışmalarından çevre dostu projelere kadar geniş bir alanda hizmet üretmeye devam ediyoruz. Amacımız sadece bugünü değil, gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir çevre bırakmaktır. 'Sıfır Atık, Bir Başka Karatay' anlayışıyla yürüttüğümüz tüm çalışmalarda hemşehrilerimizin desteği en büyük gücümüzdür. Bu sürece katkı sunan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.'