Bornova Çocuk Meclisi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde toplandı, büyüklere örnek oldu. Minik meclis üyeleri: 'Bir çocuk konuşursa dünya değişmeye başlar' sloganı ve tiyatral anlatımlarla mesajlar verdi.

İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi Meclis Salonu, 'Söz çocuklarda' sloganıyla gerçekleştirilen 2. Bornova Çocuk Meclisi'ne ev sahipliği yaptı. Türk bayrakları ve kırmızı-beyaz balonlarla süslenen salonda etkinlik, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan saldırılarda hayatını kaybeden öğrenci ve öğretmenler için yapılan saygı duruşu ve ardından okunan İstiklal Marşı ile başladı.

Program, 2025 yılı faaliyetlerini içeren film gösterimiyle devam etti. Filmde, Çocuk Meclisi Başkanı Ela Önder ve meclis üyelerinin Oyuncak Kütüphanesi, Pumptrack Parkı, asfalt çalışmaları, Abide-i Hürriyet Meydanı, Atık Bank, Kent Bostanları, Altın Bilezik İstihdam Merkezi, Kent Lokantaları ve Kent Mutfak gibi projeleri yerinde incelemeleri yer aldı. Gösterim, izleyicilerden büyük alkış aldı.

Film gösteriminin ardından örnek bir davranış sergilenerek görev değişimi gerçekleştirildi. Zeynep Dirik, meclis başkanlığı görevini Ela Önder'den devraldı. Tiyatro eğitmeni Fatih Ay'ın hazırladığı tiyatral anlatımda, mecliste yaşanan tartışmalar sahneye taşındı ve siyasilere dikkat çekici mesajlar verildi. Çocuklar; yeni kütüphaneler açılması, çocuk oyun ve aktivite merkezlerinin artırılması ve hobi kurslarının çeşitlendirilmesi yönündeki taleplerini dile getirerek oy birliğiyle kabul etti.

Meclis sonunda çocuklar hep bir ağızdan 'Bir çocuk konuşursa dünya değişmeye başlar' diyerek güçlü bir mesaj verdi. Etkinlik, 'Oynaya Oynaya Gelin Çocuklar' ve 'Bugün 23 Nisan' şarkılarıyla coşkulu bir şekilde sona erdi. Bornova'daki okullardan ve özel eğitim kurumlarından çocuklar ile ailelerinin yoğun katılım gösterdiği programa, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, eşi Beste Eşki, meclis üyeleri ve belediye bürokratları da eşlik etti.

Başkan Ömer Eşki konuşmasında çocukların önemine vurgu yaparak, 'Bu kadar güzelliğin arasında olmak büyük bir mutluluk. Dünyadaki en değerli varlıklarımız çocuklarımız. Onların başına kötü bir şey gelmesi bizi derinden yaralıyor. Biz çocuklarımızı hep kahkahalarla, mutlulukla görmek istiyoruz. Onlara yakışan da bu. Bizim en büyük görevimiz; çocuklarımızı daha mutlu, daha güvenli bir geleceğe taşımak. Onların güvenliğini ve mutluluğunu sağlamak, yarınlara anahtar vermek en önemli sorumluluğumuz. Bu güzel organizasyonu hazırlayan çocuklarımıza çok teşekkür ediyorum. Sizlerden öğreneceğimiz çok şey var' dedi.