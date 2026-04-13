Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin farklı temalarda düzenlediği 'Milli İrade Sohbetleri', gençleri tarih ve kültürle buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda Milli İrade Meydanı'nda yer alan Milli İrade Sanat Kafe'de gerçekleştirilen 'Buyur Buradan Dinle: Tarih' programı gençlerin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Program, Milli İrade Sohbetleri serisinin ilk buluşması olma özelliğiyle de ayrı bir önem taşıdı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi gençlerin entelektüel gelişimine, tarih bilincine ve kendilerine değer katmalarına özellikle önem veriyor. Bu kapsamda Milli İrade Sanat Kafe'de düzenlenen serinin ilk programında Dr. Öğr. Üyesi Sema Orsoy konuşmacı olarak yer aldı. Orsoy, Orta Asya'nın köklü geçmişine uzanarak bozkır kültürünün tarihsel ve toplumsal yapıyı nasıl şekillendirdiğini kapsamlı bir şekilde anlattı.

Dr. Öğr. Üyesi Sema Orsoy'un konuşmacı olarak yer aldığı söyleşide göçebe yaşam tarzının etkisiyle ortaya çıkan dayanışma kültürü, güçlü aile bağları ve doğayla kurulan derin ilişki vurgulandı. Bozkır yaşamının sadece geçmişte kalmadığını belirten Orsoy, bu kültürün izlerinin günümüz toplumlarında da sürdüğünü örneklerle aktardı.

MÜZİK, İNANÇ VE SOFRA KÜLTÜRÜ

Programda Orta Asya müziğinin doğayla iç içe yapısına dikkat çekilirken, kopuz gibi geleneksel enstrümanların kültürel hafızadaki yeri ele alındı. Ayrıca eski Türk inançları ve ritüellerinin toplumsal düzen üzerindeki etkileri de katılımcılarla paylaşıldı. Bozkır kültürünün önemli bir parçası olan mutfak geleneği de söyleşinin dikkat çeken başlıklarından biri oldu. Et ve süt ürünleri ağırlıklı beslenme alışkanlıklarının coğrafi şartlarla bağlantısı anlatılırken, aile yapısında saygı ve dayanışmanın ön planda olduğu vurgulandı.

Katılımcıların büyük ilgi gösterdiği etkinlikte, kültürel mirasın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasının önemi bir kez daha hatırlatıldı. Milli İrade Sohbetleri'nin, gençlerin tarih bilincini güçlendirmeye yönelik önemli bir adım olduğu ifade edildi. Soru-cevap eşliğinde devam eden sohbetin ardından katılımcılar programdan memnuniyetle ayrıldı.

SOHBETLERİN DEVAMI GELECEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Milli İrade Sohbetleri, farklı konu başlıkları ve alanında uzman konuklarla önümüzdeki süreçte de devam edecek. Bir sonraki buluşmanın 22 Nisan Çarşamba günü saat 18.00'de Doç. Dr. Meryem Gürbüz ile devam etmesi planlanıyor. Gençlerin bilgi ve farkındalığını artırmayı hedefleyen bu buluşmalar kentin kültür ve sanat hayatına katkı sunmayı amaçlıyor.