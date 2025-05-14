Bursa Büyükşehir Belediyesi, Orhangazi Atıksu Arıtma Tesisi’nin kapasitesini 17 bin metreküpten 51 bin metreküpe çıkaran İleri Biyolojik Arıtma Tesisi’ni törenle hizmete açtı.BURSA (İGFA) - Avrupa Birliği standartlarına uygun olarak tasarlanan tesis, çevre kirliliğiyle mücadelede önemli bir adım olarak nitelendiriliyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, tesisin yalnızca bir mühendislik başarısı değil, aynı zamanda temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını savunan yönetim anlayışlarının güçlü bir göstergesi olduğunu vurguladı.

TÖRENE YOĞUN KATILIM

Açılış törenine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in yanı sıra Orhangazi Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, İller Bankası Bursa Bölge Müdürü Ayhan Kayatürk, BUSKİ Genel Müdürü Mehmet Ercihan Subaşıoğlu, CHP Orhangazi İlçe Başkanı Berna İl, CHP Gemlik İlçe Başkanı Servet Pehlivan, CHP İznik İlçe Başkanı Sadullah Eşiyok, Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ yöneticileri, meclis üyeleri, oda başkanları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

150 BİN KİŞİYE HİZMET VERECEK KAPASİTE

2050 yılı projeksiyonuyla planlanan tesis, 150 bin kişiye hizmet verebilecek şekilde tasarlandı. Mevcut kapasitesi üç katına çıkarılan tesis, özellikle Marmara Denizi’nde müsilaj sorununa karşı etkili bir çözüm sunacak. Başkan Bozbey, “Orhangazi’nin nüfusu 82 bini aştı. Tesisimiz, 150 bin kişiye hitap edebilecek şekilde tasarlandı. Artık bu bölgedeki her bir vatandaşımız, sağlıklı bir çevrede güvenle yaşayabilecek. Bu yatırım, Orhangazi’de yaşam kalitesini artıran ve halk sağlığını doğrudan gözeten önemli bir kalkınma hamlesidir. Projenin finansmanı tamamıyla Avrupa Yatırım Bankası’ndan temin edilen kaynakla, İller Bankası Genel Müdürlüğü aracılığıyla sağlanmıştır. Projeye sağladıkları katkılardan dolayı İller Bankası’na teşekkür ediyorum. Projemiz, bölgeye ve Bursa’ya hayırlı olsun” dedi.

MÜSİLAJLA MÜCADELEDE KRİTİK ADIM

Bursa’nın 155 kilometrelik sahil şeridine dikkat çeken Bozbey, Marmara Denizi’nin 2007’den beri müsilaj sorunuyla mücadele ettiğini, 2021’de ise bu sorunun alarm verdiğini belirtti. “Marmara’da 30 milyona yakın insan yaşıyor. Yıllardır yapılması gerekenleri yapmadığımız için büyük sorumluluğumuz var. Evsel ve sanayi atıklarının ileri biyolojik arıtma tesislerinde arıtılarak denize verilmesi, Marmara’yı koruyacak” diyen Bozbey, vatandaşlara kaçak deşarjları bildirme çağrısı yaptı. Bozbey konuşmasında ayrıca, Nilüfer Çayı’nın ardından derelerde de tespit çalışmaları yapacağız. Çocuklarımızın geleceğiyle oynuyorlar. Çevreye zarar verenleri cezalandırmak bizim en büyük sorumluluğumuz” diye konuştu.

KARSAK DERESİ VE GEDELEK’E ÇÖZÜM

Tesis, Orhangazi, Gemlik ve İznik bölgelerindeki çevre sorunlarına da çözüm getirecek. Özellikle Karsak Deresi’nin temizlenmesi ve Gedelek Mahallesi’nde turşu üretim tesislerinin atık sularının arıtılması sağlanacak. Bozbey, “Bu yapılanlar çevre için bir zaferdir. ‘Yeşil Bursa’ sözünü bir sorumluluk olarak görüyoruz. Doğamızı, sağlığımızı ve geleceğimizi öncelemeye devam edeceğiz” diye konuştu.

“BURSA’NIN DERDİ BİZİM DERDİMİZ”

Başkan Bozbey, su tüketiminde tasarruf çağrısı yaparak iklim değişikliği nedeniyle barajlardaki su seviyelerinin düştüğünü hatırlattı. Bölgedeki su depolarının yenilenmesi için çalıştıklarını belirten Bozbey, “Derdimiz Bursa, derdimiz Bursalılar. Sorunları en aza indirmek en büyük görevimiz” dedi. Tören, kurdele kesimi ve tesis gezisiyle sona erdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, çevre dostu yatırımlarla sürdürülebilir bir gelecek için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Konuşmaların ardından Başkan Mustafa Bozbey ve protokol üyeleri tarafından kurdele kesimiyle tesis hizmete alındı. Başkan Bozbey ve beraberindekiler daha sonra tesisi gezerek yetkililerden bilgi aldı.