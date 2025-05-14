Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Türk Halk Müziği (THM) Korosu Bahar Konseri verdi. Türkülerin hikâyeleriyle birlikte yankılandığı konserde müzikseverler türkü dolu bir gece yaşadı.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na bağlı İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı THM Bölümü Korosu tarafından Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda düzenlenen bahar konserine ilgi büyük oldu.

THM Müziği Bölümü öğrencileri, Şef Veli Pepe yönetiminde gerçekleştirdiği konser ile baharı karşılayan Antalyalıları türkülerle coşturdu. Konserde, izleyicilere hem müzikal hem de anlatımsal bir şölen sunuldu.

Türküler, Alpdoğan Esenoğlu’nun hikâye düzenlemeleri ve anlatımı eşliğinde izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Konserde, birçok türkü seslendirilirken, TRT İstanbul Radyosu mey-duduk Sanatçısı Zafer Taşdan da konuk sanatçı olarak sahnede yer aldı. Gecenin sonunda Konservatuvar Şube Müdürü Okan Atila, THM Bölüm Başkanı Oğuz Paksoy ve Şef Veli Pepe’ye çiçek takdim etti.