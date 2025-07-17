Ordu’nun Altınordu ilçesinde yer alan Kirazlimanı Yaşam Merkezi, dönüşüm projesiyle birlikte her geçen gün daha fazla vatandaşın uğrak noktası haline geliyor.ORDU (İGFA) - 2020 yılında yüksek katlı Belde Evler adlı beton blokların yıkılmasıyla halkın kullanımına kazandırılan ve kent estetiğine uygun, denizle iç içe keyifli bir yaşam alanına dönüştürülen alanda denize girilebilen kumsal alanları, çocuklar için parklar, yürüyüş yolları ve sosyal donatılar inşa edildi.

Vatandaşların dinlenip sosyalleşebileceği bir cazibe alanına dönüşen bölgede, Ordu Büyükşehir Belediyesi iştiraki ORTUR A.Ş. tarafından işletilen ‘Çamlı Köşk Çay Bahçesi’ ise temiz, huzurlu ve nezih yapısıyla büyük beğeni topluyor.

VATANDAŞLARDAN TAM NOT ALDI

Şehrin kalabalık atmosferinden uzaklaşmak isteyen vatandaşların uğrak noktası haline gelen çay bahçesi, maviyle yeşilin buluştuğu manzarasıyla hem gündüz hem de akşam saatlerinde doğayla iç içe bir dinlenme imkânı sunuyor. Hijyenik ve uygun fiyatlı hizmet anlayışıyla da takdir toplayan mekân, özellikle ailelerin yoğun ilgisini çekiyor. Vatandaşlar burada deniz havası eşliğinde çaylarını yudumlarken, çocuklar da hemen yakındaki park alanlarında güvenle vakit geçirebiliyor.

Yapılan hizmetler için Başkan Güler ve ekibine teşekkür eden vatandaşlar herkesi gelip alanı görmeye davet ediyor.