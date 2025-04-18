Keşan Saros Doğa ve Spor Derneği (SARDOS), bu yıl 11'incisini düzenlediği “Şehitlere Saygı ve 27. Alaya Vefa Bisiklet Turu” başladı. 345 kilometrelik tur, 20 Nisan'da sona erecek.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde SARDOS tarafından 2014’ten beri her yıl düzenlenen "Şehitlere Saygı ve 27. Alaya Vefa Bisiklet Turu"'nun bu yıl 11'incisi düzenleniyor.

Çanakkale Savaşı’nda kahramanlık gösteren 27. Piyade Alayı’nı anmak için Keşan’dan Çanakkale’ye uzanacak turla ilgili bilgi veren SARDOS Başkanı Faruk Eker, Çanakkale Zaferi’nin 100. yılı gibi önemli tarihlerde büyük projeler gerçekleştirdiklerini anımsatarak, "11. turumuzda, şehitlerimize minnetle pedallayacağız” dedi.

Eker, 4 gün sürecek turda, 345 kilometrelik parkur boyunca Gelibolu, Kuzey ve Güney Cephesi şehitlikleri, Conk Bayırı, Abide, Kilitbahir ve Bolayır gibi noktalar ziyaret edileceğini kaydetti.