Keşan Tüm Hamallar Derneği’nin olağanüstü genel kurulunda Hüseyin Temel yeniden başkan seçildi. 70 üyenin katılımıyla gerçekleşen toplantıda yeni yönetim oybirliğiyle belirlendi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'!de Keşan Tüm Hamallar Derneği, dernek lokalinde olağanüstü genel kurulunu gerçekleştirdi.

70 üyenin katıldığı toplantıda, mevcut yönetimde bazı değişiklikler yapılarak yeni yönetim listesi oluşturuldu. Başka aday liste çıkmaması üzerine, Hüseyin Temel’in liderliğindeki liste oybirliğiyle seçildi.

Yeniden başkan seçilen Hüseyin Temel, onurlu göreve layık gören tüm üyelerine teşekkür ederken, 19. yıllarında birlik ve dayanışma ile hizmete devam edeceklerinin mesajını verdi.

Yeni yönetim, tecrübeli isimlerle genç üyeleri bir araya getirerek dikkat çekti.

Buna göre Hüseyin Temel başkanlığındaki yeni yönetimde; Ali K. Karakaş başkan yardımcısı olurken, Bilgin Duran, Demirali Tezmen, İsmail üye olarak kaldı. Seçimlerde Umut Kenar, Şükrü Gider ve Levent Ceylan ise Denetim Kurulu'nu oluşturdu.