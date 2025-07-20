Edirne Keşan İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde fizyoterapi hizmeti verilmeye başlandı. Vatandaşlar ücretsiz randevu alarak ağrısız ve sağlıklı bir yaşam için fizyoterapi desteğinden yararlanabilecek.Süleyman BEZBAŞ / EDİRNE (İGFA) - Edirne Keşan İlçe Sağlık Müdürlüğü, toplum sağlığını korumaya yönelik hizmetlerine bir yenisini ekledi. Artık vatandaşlar, müdürlük bünyesinde fizyoterapi hizmetinden ücretsiz olarak faydalanabilecek.

FİZYOTERAPİ NEDİR?

Fizyoterapi; kas-iskelet, sinir ve solunum sistemlerinde yaşanan hareket bozuklukları ve ağrıların tedavisine yönelik bilimsel bir sağlık hizmetidir. İlaç ve cerrahi müdahale gerektirmeden, özel egzersiz programları ve terapi teknikleri ile uygulanır.

FİZYOTERAPİST NE YAPAR?

Fizyoterapist; kas ve eklem ağrıları, bel-boyun fıtıkları, duruş bozuklukları, spor yaralanmaları, skolyoz, kireçlenme gibi pek çok rahatsızlıkta kişiye özel egzersiz ve tedavi programları düzenler. Aynı zamanda sağlıklı bireylerde duruş düzeltme, kas kuvvetlendirme ve yaşam kalitesini artırıcı destek sağlar.

HANGİ ŞİKAYETLERLE BAŞVURABİLİRSİNİZ?

Boyun, bel, sırt, diz ağrıları

Skolyoz ve duruş bozuklukları

Kas zayıflığı, eklem sertliği

Egzersiz danışmanlığı

Kronik hastalıklar (diyabet, hipertansiyon, obezite vb.) için hareket programları

Hareketsiz yaşamın olumsuz etkileri

İş veya günlük yaşam kaynaklı duruş problemleri

RANDEVU NASIL ALINIR?

İlk değerlendirme sonrası bireysel egzersiz programları hazırlanarak düzenli takip yapılmakta. Sağlıklı Hayat Merkezlerindeki fizyoterapiste aile hekimleri yönlendirme yapabileceği gibi vatandaşlar da doğrudan randevu alabiliyor.

Keşan İlçe Sağlık Müdürlüğü fizyoterapisti Samet Okta’ya 0284 714 11 62 numaralı telefondan ücretsiz randevu alınabiliyor.

AMAÇ: DAHA AKTİF VE AĞRISIZ BİR YAŞAM

İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, “Amacımız her bireyin daha aktif, ağrısız ve kaliteli bir yaşam sürmesini desteklemek” açıklamasında bulundu.