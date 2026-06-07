Uluslararası Malatya Arslantepe Yarı Maratonu ilk kez düzenlendi. UNESCO Dünya Mirası Arslantepe Höyüğü temalı yarışta kadınlarda Betselot Abdualem Tadesse, erkeklerde Hüseyin Can birinciliği elde etti.

MALATYA (İGFA) - Uluslararası Malatya Arslantepe Yarı Maratonu, Malatya'da bu yıl ilk kez düzenlenerek sporun yanı sıra şehrin yeniden ayağa kalkış sürecine de güçlü bir mesaj verdi.

Arslantepe Höyüğü temalı organizasyon, Malatya Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Türkiye Atletizm Federasyonu, Malatya Valiliği ve ilçe belediyelerinin desteğiyle gerçekleştirildi. 6 Şubat depremlerinin ardından kentin toparlanma sürecine katkı sunmayı hedefleyen etkinlik, spor aracılığıyla birlik ve dayanışma vurgusu yaptı.

Yarı maratonda 21 kilometre, 10 kilometre ve halk koşusu olmak üzere üç farklı parkurda yarışlar düzenlendi. Türkiye'nin yanı sıra çok sayıda ülkeden gelen sporcuların katıldığı organizasyon, uluslararası bir kimlik kazandı.

21K yarışında kadınlarda Betselot Abdualem Tadesse, erkeklerde ise Hüseyin Can birinciliğe ulaştı. Dereceye giren sporculara para ödülleri verildi.

Organizasyona binlerce sporcu katılırken, yarışların startı Malatya Valiliği ve belediye başkanlarının katılımıyla verildi. 21 kilometrelik parkur Arslantepe Höyüğü önünden başlarken, finiş Yüzüncü Yıl Kent Parkı'nda gerçekleşti.

Bu yıl ilki düzenlenen Uluslararası Malatya Arslantepe Yarı Maratonu, 21K, 10K, 4.2K halk koşusu ve yaş gruplarında dereceye giren sporculara ödüllerinin takdim edilmesiyle sona ererken, sporculara, kupa ve madalyaları takdim edilirken 2 milyon lira para ödülü dağıtıldı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, etkinliğin önümüzdeki yıllarda geleneksel hale getirilerek Malatya'nın önemli spor organizasyonları arasında yer almasını hedeflediklerini belirtti.