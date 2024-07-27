Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte Muharrem Ayı dolayısıyla Lokantacılar ve Pastacılar Odası tarafından 10 bin kişilik aşure hazırlanan Aşure Günü Etkinliği’ne katılarak, esnaf ve vatandaşlara aşure dağıttı.KAYSERİ (İGFA) - Her fırsatta Kayserililerle buluşmaya özen gösteren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu kez Hunat Camii’nde kıldığı Cuma namazı sonrası vatandaşlarla bir araya geldi.

Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası tarafından gerçekleşen Aşure Günü Etkinliği’nde Başkan Büyükkılıç, vatandaşlara ve esnaflara aşure ikram etti. Etkinliğe, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Şeyhi Odakır ile Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir katıldı.

Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç, Cuma namazı sonrası Hunat Camii önünde dualar eşliğinde 10 bin kişilik aşure dağıtımı gerçekleştirdi.

Burada açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, “Muharrem Ayı bizim için önemli, aşure ayı olarak bilinir. Duaların kabul olduğu, kazadan, beladan, nazardan Mevla’mızın esirgemesini temenni ettiğimiz böyle güzel anlamlı ayda, esnaf odalarımızın ve lokantacılar, pastacılar odamızın yapmış olduğu 10 bin kişilik aşureyi, Sayın Valimizle, oda başkanlarımızla hep beraber vatandaşlarımıza ikram ettik” diye konuştu.

Emeği geçenlere teşekkür eden Büyükkılıç, “Emeği geçenlerden Allah razı olsun, geçmişlerinin canına değsin, Allah yılına huzur içerisinde eriştirsin diye dua ediyoruz” dedi. Vali Gökmen Çiçek ise yaptığı açıklamada, “Kayseri’nin birlik, beraberlik içerisinde girdiği Muharrem Ayı’nda bütün hemşehrilerimiz ile buradayız. İbadetlerimizi omuz omuza yaptık, çıktıktan sonra bizim önemli değerimiz olan, atalarımızdan, ecdadımızdan miras olarak kalan aşure dağıtım programını icra ettik” ifadelerini kullandı.

Birlik, beraberlik vurgusu yapan Vali Çiçek, “Lokantacılar Odası başkanımız her yıl bunu geleneksel olarak yoğun katılımla 10 bin kişilik hazırlıyor. Bu yıl bütün hemşehrilerimizle olmanın mutluluğunu yaşadık. Birlik, beraberliğimiz daim olsun. Kayseri’ye birlik, beraberlik yakışıyor. Bu şehrin birlik, beraberliği her şeyden güzel” şeklinde konuştu.