Kayseri Melikgazi Belediyesi, hizmet anlayışını bir adım daha öteye taşıyarak dijital iletişim altyapısını güçlendirdi.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Melikgazi Belediyesi Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü tarafından geliştirilen Whatsapp Dijital Asistan uygulaması sayesinde, vatandaşlardan gelen talepler daha hızlı ve etkin bir şekilde çözüme kavuşturuluyor.

Geliştirilen yeni sistem ile vatandaşların Whatsapp üzerinden ilettiği bildirimler dijital asistan aracılığıyla otomatik olarak alınarak, acil talepler anında ilgili ekiplere iletiliyor ve hızlı şekilde çözüme ulaştırılıyor. Bu sayede, taleplerin gecikmeden değerlendirilmesi ve aksiyon alınması sağlanıyor.

Vatandaşlar, 0530 253 91 91 numaralı Whatsapp ihbar hattı üzerinden istek, öneri ve şikâyetlerini kolayca iletebiliyor.

Melikgazi Belediyesi, dijital dönüşüm projeleriyle hem hizmet kalitesini yükseltiyor hem de vatandaş memnuniyetini ön planda tutmaya devam ediyor.

Vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik çözüm odaklı hizmetlerine yenilerini ekleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi’mizde vatandaşlarımızdan gelen her talep hizmetlerimizi hayata geçirme noktasında bizlere kılavuzluk yapıyor. Vatandaşlarımızın hızlı bir şekilde belediyemize ulaşabilmeleri adına whatsapp ihbar hattımız büyük rol oynuyor. 7 gün 24 saat boyunca hemşehrilerimiz talep ve önerilerini bizlere anında ulaştırabiliyorlar. 1 yıl içerisinde whatsapp ihbar hattımızdan 58.503 talep tarafımıza iletildi. Bu durum vatandaşlarımızla sürekli olan iletişimimizi gözler önüne seriyor. İlgili birimimiz çözüm odaklı tutumuyla hızlı bir şekilde bu talepleri sonuçlandırıyor. Melikgazi’mizi ileriye taşıyacak hizmet ve çalışmalarımız için gece gündüz demeden özveri ile çalışan mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.” dedi.