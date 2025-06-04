Kocaeli'de İzmit Belediyesi, halka destek sağlamak amacıyla kentteki farklı noktalarda fide dağıtımı gerçekleştirdi.KOCAELİ (İGFA) - Üretici dostu çalışmalarıyla dikkat çeken İzmit Belediyesi, tarımsal üretimi desteklemeye yönelik adımlarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, belediye tarafından temin edilen domates, biber ve patlıcan fideleri, kentin çeşitli noktalarında vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı.

Vatandaşlara ücretsiz bir şekilde yapılan fide dağıtımı Yeşilova, Alikahya, Kuruçeşme ve Abdurrahman Yüksel Caddesi’nde gerçekleştirildi.

Fide dağıtım programına, Başkan Yardımcısı Neslihan Çakır, Kırsal Hizmetler Müdürü İsmet Kunttaş Köy Hizmet Masası Sorumlusu İsmail Akdeniz, Meclis Üyeleri İlker Ulusoy ve Celal Hülür, Hacıhasan Mahalle Muhtarı Ömer Uzun, Cedit Mahalle Muhtarı Nabi Keskin, katılarak vatandaşlarla bir araya geldi.

Fide dağıtım programına vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, üreticiler belediyenin bu desteklerinden memnuniyetlerini dile getirdi.