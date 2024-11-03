Kayseri Büyükşehir Belediyesi KAYMEK A.Ş. bünyesinde hizmet veren Aile Akademisi’nce düzenlenen ve annelerden yoğun ilgi gören Anne Akademisi eğitimleri tamamlandı. 4 haftalık eğitimleri başarıyla tamamlayan ve sertifika almaya hak kazanan 30 kursiyere düzenlenen törenle sertifikaları takdim edildi.KAYSERİ (İGFA) - Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin toplumsal değerlere sahip çıkan hizmet anlayışı ve ‘aileye önem, insana değer’ sloganıyla faaliyetlerini yürüten Aile Akademisi çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi Aile Akademisi’nce annelere ve anne adaylarına yönelik Anne Akademisi düzenlendi. Eğitimlerde Öz Şefkat Empati ve Öfke Kontrolü, Aile İçi İletişim, Anne Baba Tutumları, Çocukluk Dönemi Davranış Problemleri ve Mahremiyet Eğitim, Kurallar ve Önemi, Ergenlik Dönemi, İnternet Bağımlılığı, Akran Zorbalığı ve Cinsel Kimlik Bozukluklar, Akademik Başarı, Sınavlar ve Meslek Seçimi konuları işlendi.

4 hafta süren eğitimlerin tamamlanmasının ardından Anne Akademisi Belge Takdim Programı gerçekleştirildi. Eğitimleri başarıyla tamamlayan ve sertifika almaya hak kazanan 30 katılımcıya sertifikaları Aile Akademisi eğitmenlerince takdim edildi.

Törende kursiyer anneler akademiden aldıkları eğitim ve hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkürlerini ilettiler.