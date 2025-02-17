Kartepe’de sondaj çalışması sırasında yer altında doğal yollarla oluşan ve açığa çıkan gazın neden olduğu yangınla ilgili açıklama yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bölgede herhangi bir olumsuz durumun olmadığını açıkladı.KOCAELİ (İGFA) -Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe’de yürütülen çalışma sırasında meydana gelen yangın hakkında açıklama yaptı.

Bölgede olumsuz hiçbir durumun olmadığı paylaşılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“TÜM TEDBİRLER YANGIN SÖNENE KADAR DEVAM EDECEK”

“Kartepe İlçesi Dumlupınar Mahallesi Ulus Caddesi’nde bugün saat 13:55’te yerin 47 metre altında devam eden sondaj çalışması sırasında yangın meydana gelmiştir. İhbarın ardından bölgeye hızla itfaiye ekipleri sevk edilmiş; AFAD ve İzgaz ekiplerinden alınan bilgiye göre söz konusu sondaj alanından herhangi bir boru hattı geçmediği bilgisi alınmıştır. Çıkan yangında hafif yaralanan sondaj firmasında görevli çalışanın genel sağlık durumunun da iyi olduğu öğrenilmiştir.

Yangının yayılmaması, vatandaşlarımıza zarar vermemesi amacıyla çevrede tüm tedbirler alınmış, olay mahallinde 7x24 esaslı itfaiye ekibi bekletilmektedir. Yer altında doğal yollarla oluşan ve açığa çıkan gaz yangınlarında uygulanan genel prosedür gereği bu tedbirler yangın sönene kadar devam edecektir. Açığa çıkan gazın metan gazı olduğu düşünülmekte, kesin sonuç TPAO tarafından yapılan testlerin ardından belli olacaktır. Bölgede paniğe neden olacak hiçbir olumsuzluk bulunmadığını belirtir, değerli vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz"

https://youtu.be/NnvZPVQZWn8