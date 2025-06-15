Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün “Kalemkâr Okullar” projesi kapsamında düzenlenen “İmam Hatip Okullarında Kalem İşi Türk İslam Tezyini Yarışması”nın ödül töreni, Ankara’da Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten’in katılımıyla gerçekleşti.ANKARA (İGFA) - Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan “Kalemkâr Okullar” projesi kapsamında düzenlenen “İmam Hatip Okullarında Kalem İşi Türk İslam Tezyini Yarışması”nın ödül töreni, Ankara Resim ve Heykel Müzesi Türk Ocağı Salonu’nda yapıldı. Geleneksel Türk İslam sanatının önemli bir dalı olan kalem işi sanatını yeniden canlandırmayı ve genç nesillere aktarmayı hedefleyen proje, Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten’in katılımıyla taçlandı.

Törende konuşan Ökten, projeyi bir medeniyet tasavvuru olarak nitelendirerek, “Her motif, her renk, her kıvrım bir çağın düşüncesini, bir toplumun değerini ve bir insanın içsel yolculuğunu yansıtmaktadır. Bu proje, Bakanlığımızın öz değerlerine ve kültürüne bağlı bireyler yetiştirme hedeflerine hizmet eden bir kültür aktarımı çalışmasıdır” dedi.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Yarışmada Konya Karatay’daki Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi “Nakşıbahar” eseriyle birincilik, İstanbul Üsküdar’daki Ayşe Hümeyra Ökten Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi “Mührümiras” eseriyle ikincilik, Yalova’daki Zehra Ekşinozlugil Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ise “Mihriman’ın Rüyası” eseriyle üçüncülük ödülüne layık görüldü.

Ödül töreninin mekânı olarak seçilen Ankara Resim ve Heykel Müzesi Türk Ocağı Salonu, Cumhuriyetin ilk yıllarından bu yana millî kültür, sanat ve düşünce hayatının merkezi olarak biliniyor. Mekânın mimarisi ve süslemeleri, projenin ruhuna uygun bir atmosfer sunarak töreni estetik bir deneyime dönüştürdü. Bu prestijli mekân, kalem işi sanatının kamusal bellekteki yerini güçlendirirken, genç nesillere köklü bir medeniyet birikimini aktarmayı hedefleyen projeye ev sahipliği yaptı.