Devlet Tiyatrolarının “Genç Sahne” projesi kapsamında, Bursa Devlet Tiyatrosu yeni bir yapımı izleyiciyle buluşturuyor.BURSA (İGFA) - Christine Reverho’nun yazdığı, Pınar Güzelyürek Çelik’in dilimize çevirdiği "Kahvaltı Dahil" adlı oyun, 14 Mayıs Çarşamba günü saat 20.00’de AVP Sahnesinde ilk kez sahnelenecek.

Oyunun yönetmenliğini Ali Bircan Teke üstlenirken, proje danışmanlığını Ömer Naci Topcu yürütüyor. Dekor tasarımı Aytuğ Dereli, kostüm tasarımı Rabia Kip, ışık tasarımı Eser Dursun, müzikleri ise Prof. Dr. Ayhan Helvacı imzası taşıyor.

Oyuncu kadrosunda Öykü Esendemir, Salih Cem Şener, Serkan Çetinkaya, Melisa İclal Yamanarda Zurnazanlı, Cem Arabacıoğlu, Nergiz Acar, Ufuk Şener, Nazlı Ceren Argon ve Cengiz Bodur yer alıyor.

"Kahvaltı Dahil", eski bir otel odasında geçen farklı yaşam öykülerini konu alıyor.

Oyun, insanların hayatlarına dokunan karşılaşmalar, aşk, dostluk, ihanet ve hayal kırıklığı gibi temaları işliyor. Aynı mekânda yaşanmış farklı anılar, geçmiş ve şimdiki zaman arasında bir bağ kurarak izleyiciye insan ilişkilerine dair çok katmanlı bir bakış sunuyor.

Kahvaltı Dahil, 15-16 Mayıs saat 20.00’de 17 Mayıs saat 15.00 ve 20.00’de AVP Sahnesinde tiyatroseverlerle buluşacak.