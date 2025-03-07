Kadının onuru ile yaşayacağı güvenli toplumun ve adaletli geleceğin tüm dünyada inşa edilmesi için çalışan Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için Türkiye’de ve Birleşmiş Milletler’in 69. Kadının Statüsü Komisyonu (CSW69) kapsamında bir dizi çalışmaya imza atıyor.İSTANBUL (İGFA) - Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle bir dizi faaliyete imza atıyor.

Türkiye’deki mevcut çalışmalarının yanı sıra kadın emeği konusunda bir de ‘farkındalık’ videosu hazırlayan KADEM ayrıca, bu yıl da Birleşmiş Milletler’den (BM) ses yükseltiyor. BM’nin 69. Kadının Statüsü Komisyonu kapsamında New York’ta önemli oturumlara ev sahipliği yapacak olan Vakıf, kadın hakları, emek, dayanışma ve teknoloji konularında paneller düzenleyecek.

Kadın haklarını savunmanın, sadece yerel düzeyde değil, küresel arenada da sürdürülmesi gereken bir mücadele olduğuna inandıklarını belirten KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, “KADEM olarak, kadın emeğinin ve haklarının korunması için yürüttüğümüz çalışmaları uluslararası platformlara taşımak, bu konuda farkındalık oluşturmak ve karar alıcılarla bir araya gelmek bizim için büyük bir sorumluluk. Biz 2018’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Bildirisi’ni, 2021’de ise ‘Kadın Haklarına Dair İlkeler Bildirgesi’ni yayımlayarak kadın haklarını savunma konusundaki kararlılığımızı ortaya koyduk. Deprem bölgesinde faaliyet gösteren Kadın Destek Merkezleri aracılığıyla şu ana kadar 6 bine yakın kadına ulaştık. Kadın hakları konusunda sadece farkındalık yaratmakla kalmadık, şiddet ve taciz davalarını izledik, çeşitli kampanyalarla takipçisi olduk. Ayrıca ‘Üreten Kadın, Güçlü Kadın’ mottosuyla kadın girişimcilerin kooperatifleşme süreçlerini destekleyen projeler geliştirdik.” dedi.

New York’ta 13 Mart’ta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın ve KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu’nun katılımıyla düzenlenecek ilk etkinlik “Birlikte Güçlenelim, Birlikte Büyüyelim - III”, Women 20’nin (W20) 10. yılı vesilesiyle hayata geçirilecek.

KADEM ev sahipliğindeki iftar davetinde; kadın liderler, politika yapıcılar ve W20 delegeleri bir araya getirilerek kadın hakları alanındaki uluslararası kazanımlar değerlendirilecek ve geleceğe dair stratejiler geliştirilecek.