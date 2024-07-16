Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi. Geçen aydan itibaren enflasyonun ateşi düşmeye başladığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sene sonunda enflasyonu hedefledikleri seviyelere indireceklerini söyledi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Son kabine toplantısında bugüne dış siyasette yoğun ziyaret trafiği olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9-11 Temmuz tarihleri arasında Washington'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi Türkiye'nin NATO içindeki vazgeçilmez rolünü tekrar teyit ettiğini kaydetti.

Savunma sanayi ticareti ile ilgili bazı kritik malzemeler de suyu yokuşa sürme çabalarına rastlandığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunların NATO'nun taşıyıcı kolonu olan ittifak dayanışması ve müttefiklik ruhuyla bağdaşmadığı açıktır. Temaslarımızda bu sorunların süratle çözülmesi gerektiğini söyledik. İsrail'in Gazze ve diğer Filistin topraklarındaki katliam, işgal ve soykırım politikası devam ettikçe, biz de bu ülkeyle ilgili tutumumuzu değiştirmeyiz. Türkiye olarak mevcut İsrail yönetimini ateşkese zorlamak amacıyla tüm imkanları seferber etmiş durumdayız. Türkiye coğrafi, beşeri, ekonomik ve tarihi bağları itibarıyla tek bir bloğa sıkıştırılamayacak bir ülkedir. Kandan, gözyaşından ve işgalden beslenen zalimler rahatsız olsalar da biz Filistin'in yanında dimdik duruyoruz ve duracağız" diye konuştu.

Kabine Toplantısı Sonrası Millete Sesleniş https://t.co/StcNBEUdba— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 16, 2024

Türksat 6A ile haberleşme uydusu üreten ilk 11 ülke arasına girdik. Yeni uydumuz dışa bağımlılığın azaltılması yönünde önemli bir kilometre taşı olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomiye yönelik değerlendirmelerde de bulundu.

Geçen aydan itibaren enflasyonun ateşi düşmeye başladığını ifade eden Erdoğan, "Sene sonunda enflasyonu hedeflediğimiz seviyelere indireceğiz. İstikrar ve reform programımızı kararlı bir şekilde uyguluyoruz. Programın olumlu sonuçlarını alıyoruz alacağız. İnşallah önümüzdeki aylarda bu süreç ivmelenecek. Fahiş fiyat ve fırsatçılıkla mücadelede kararlı adımlar atıyoruz. Fiyat balonu yavaş yavaş sönüyor" diye konuştu.

YIL SONUNA KADAR 200 BİN KONUTUN TESLİMATI YAPILACAK

"Evlatlarımıza bırakacağımız en büyük miras olan Türkiye Yüzyılı’nın inşası için yoğun bir çabanın içindeyiz" diyen Erdoğan, 6 Şubat depremlerinde yıkılan şehirlerimizin yeniden imarı, gündemimizin en tepesindeki yerini koruduğunu belirterek, "Şimdiye kadar 76 binden fazla afet konutunu hak sahiplerine teslim ettik, inşallah çok yakında bunlara yenilerini ekleyeceğiz. Hedefimiz, yıl sonuna kadar 200 bin konutun teslimatını gerçekleştirmektir. İnşallah 2025 senesi bitmeden önce evine girmeyen hiçbir depremzede kardeşimizi bırakmayacağız" dedi.