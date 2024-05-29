Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri devriye faaliyeti sırasında buldukları ailesinden ayrı düşen yavru tilkiyi bakımını yaptırdıktan sonra doğaya saldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE( İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı, Çevre, Doğa ve Hayvanların korunması ve kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor.

Bu kapsamda, Keşan ilçesinde bulunan Koru dağlarında devriye faaliyeti yürüten ekipler, ailesinden ayrı düşmüş yavru bir tilki gördü. İlk kontrolleri tamamlanan yavru tilki, bakımı ve beslenmesi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Bakım, beslenme ve muayenesi tamamlanan yavru tilki, sağlıklı bir şekilde doğal yaşam alanına salınarak doğal ortamına kavuşturuldu.