İzmir Büyükşehir Belediyesi, Küçük Çiğli’deki İzmir Sağlık ve Esenlik Merkezi’nde (İZSEM) yetişkin, çocuk ve ergen danışanlara yönelik ücretsiz ruh sağlığı hizmetine başladı. Hizmeti almak isteyen vatandaşlar, 153 Hemşehri İletişim Merkezi’ni arayabiliyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmirlilerin ruh sağlığını desteklemek amacıyla kurduğu psikolojik destek birimleri ile kent genelinde hizmet vermeye devam ediyor.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak yürütülen bu hizmet, hem yetişkinler hem de çocuk ve ergenler için erişilebilir, ücretsiz ve profesyonel bir psikolojik destek ağı sunmayı hedefliyor. Bu kapsamda İZSEM bünyesinde yer alan psikolojik destek birimi, İzmirli yurttaşlara ruh sağlığı hizmeti vermeye başladı. Uzman klinik psikologlar Başak Ormankıran ve Ela Cengar Çulha, yetişkin, çocuk ve ergen danışanlarıyla bireysel görüşme ve grup çalışmaları gerçekleştirerek psikolojik destek sağlıyor.

SAYISINI ARTIRMAYI HEDEFLİYORUZ

Uzman Klinik Psikolog Başak Ormankıran, “Çocuk ve yetişkin danışanların problem çözme becerisi ve kişilerin günlük hayatta yaşamış oldukları ve yönetmekte zorlandıkları durumlara ilişkin baş etme yöntemlerini güçlendirmek üzere bilişsel ve davranışçı çalışma yöntemlerini uygulayarak hizmet veriyoruz. Görüşmelerimizi düzenli seanslar şeklinde yürütüyoruz. Psikolojik destek almak isteyenler 153 Hemşehri İletişim Merkezi’ni arayıp başvuruda bulunabiliyor. Ardından meslektaşlarımızdan oluşan triaj ekibimiz vatandaşı arayarak psikolojik destek taleplerine yönelik bilgi alıyor ve İZSEM’e yönlendiriyor. Biz de uygun takvimi oluşturup danışanlarla görüşme sürecini başlatıyoruz. İZSEM ve psikolojik destek birimlerimizin sayısını artırmayı hedefliyoruz” dedi.