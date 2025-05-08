İzmit Belediyesi, Anneler Günü kapsamında düzenlediği sağlıklı yaşam yürüyüşüyle hem annelere keyifli bir gün yaşattı hem de sağlıklı yaşam bilincine katkı sunduKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, Anneler Günü kapsamında özel bir etkinliğe imza attı.

Sağlıklı yaşam bilincini artırmak amacıyla düzenlenen yürüyüş organizasyonu bu kez annelere ithaf edildi.

SEKA Park’ta yapılan ve anneler başta olmak üzere her yaştan bireyin yer aldığı yürüyüşe katılım büyük oldu. Renkli görüntülere sahne olan yürüyüş, fotoğraf çekimleri ile son buldu. Yürüyüşe katılan kadınlar, Anneler Günü vesilesi ile kendilerini unutmayan Fatma Başkan ve ekiplere teşekkür ettiler.