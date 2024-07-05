İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Alikahya Fatih Mahallesi’nde mesaisine asfalt devam etti. Çalışmalar sonucunda bölge sakinleri modern bir yola kavuştuKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi vatandaşların ulaşımdaki konforunu arttırmak adına çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Alikahya Fatih Mahallesi’nde bulunan Uygur Caddesi, Selman Sokak, Baharlı Sokak, Taşköprü Caddesi ve Baş Sokak’ta yapılan asfalt iyileştirme çalışmaları gerçekleştirdi. Çalışmalar sırasında ekipler tarafından 320 ton asfalt kullanıldı.

BÖLGE SAKİNLERİ TEŞEKKÜR ETTİ

Bölge sakinleri çalışmalardan dolayı Başkan Hürriyet ve ekiplere teşekkür etti. İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün çalışmaları kentin dört bir yanında devam edecek.