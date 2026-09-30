İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik ödüllü resim yarışması düzenliyor. Başvurular 1-22 Ekim tarihleri arasında alınacak.

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın anlam ve önemini çocuklar ve gençlerin sanat yoluyla ifade etmeleri amacıyla ödüllü resim yarışması düzenliyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek yarışma, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin katılımına açık olacak.

Yarışmada ilkokul ve ortaokul öğrencileri 'Cumhuriyet, Çocuk ve Gelecek', lise öğrencileri ise 'Atatürk'ten Geleceğe: Cumhuriyet ve Kadın' temasıyla eserlerini hazırlayacak. Yarışma, ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere üç ayrı kategoride gerçekleştirilecek.

BAŞVURULAR 22 EKİM'E KADAR

Yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler, başvurularını 1-22 Ekim 2026 tarihleri arasında Belsa Plaza B Blok 7. Kat Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne yapabilecek. Yarışmanın seçici kurulu 23 Ekim saat 14.00'te Nikomedia Sanat Galerisi'nde toplanacak. Dereceye giren eserler aynı zamanda 23-30 Ekim tarihleri arasında Nikomedia Sanat Galerisi'nde sergilenecek.

ÖĞRENCİLERE ÇEŞİTLİ ÖDÜLLER VERİLECEK

Yarışmada dereceye giren öğrencilerin ödülleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında İzmit Belediye Meydanı'nda düzenlenecek kutlama programında takdim edilecek. İlkokul kategorisinde dereceye giren öğrencilere akıllı saat, ortaokul kategorisinde dereceye girenlere Bluetooth kulak üstü kulaklık, lise kategorisinde dereceye girenlere ise kulak içi kulaklık ödülü verilecek. Yarışmanın seçici kurulunda Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden bir öğretim görevlisi, İzmit Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğünden resim alanında uzman bir personel ile İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Kadın Girişimciler Merkezi atölye sorumlusu yer alacak.