Times Higher Education (THE) 2027 Dünya Üniversite Sıralaması sonuçları açıklandı. Türkiye, sıralamada 124 üniversiteyle yer alarak ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en fazla yükseköğretim kurumuyla temsil edilen üçüncü ülke oldu.

ANKARA (İGFA) - Times Higher Education (THE) 2027 Dünya Üniversite Sıralaması sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Türkiye'nin uluslararası yükseköğretim görünürlüğündeki artışa dikkat çekti.

Özvar'ın paylaşımına göre, geçen yıl 109 üniversitenin yer aldığı sıralamada bu yıl Türkiye'den 124 üniversite temsil edildi. Böylece Türkiye, ABD ve Hindistan'ın ardından sıralamada en fazla üniversiteyle yer alan üçüncü ülke oldu.

HEDEF İLK 100

Türkiye'nin artan temsil gücünün daha yüksek akademik performansla desteklenmesinin öncelikleri arasında olduğunu belirten Özvar, önümüzdeki döneme ilişkin hedefi de açıkladı.

Özvar, en az iki devlet ve iki vakıf üniversitesinin dünyanın ilk 100 üniversitesi arasına girmesini hedeflediklerini ifade etti. Bu kapsamda bilimsel üretimin, nitelikli araştırma kapasitesinin ve uluslararası akademik etkinin artırılması amaçlanıyor.

DÖRT TÜRK ÜNİVERSİTESİ İLK 500'DE

YÖK Başkanı Özvar, THE 2027 sıralamasında dünyanın ilk 500 üniversitesi arasında yer alan ODTÜ, Koç Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi'ni kutladı. Özvar, bu başarıda emeği bulunan akademisyenlere de teşekkür ederek Türk yükseköğretiminin küresel ölçekteki ağırlığını ve itibarını artırmaya devam edeceklerini belirtti.