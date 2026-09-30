Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara TVF Spor Lisesi'ni ziyaret ederek 2026 Dünya Liseler Arası Voleybol Şampiyonu öğrencileri tebrik etti. Tekin, akademik ve sportif eğitimi birleştiren tematik spor liselerini güçlendireceklerini belirtti.

ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile birlikte Ankara TVF Spor Lisesinde öğrencilerin antrenmanını izledi. Antrenman sırasında Üstündağ'dan öğrenciler ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Tekin, daha sonra 2026 Dünya Liseler Arası Voleybol Şampiyonası'nda dünya şampiyonu olan öğrencilerle bir araya geldi.

Şampiyonluklarından dolayı öğrencileri tebrik eden Tekin, 'Hem sizi hem hocalarınızı hem de federasyonumuzu tebrik ediyorum. Huzurunuzda Federasyon Başkanıız Mehmet Akif Üstündağ'a hassaten teşekkür ediyorum.' dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığında bakan yardımcılığı yaptığı dönemde Türkiye'deki spor altyapısına ilişkin gözlemlerini aktaran Tekin, sporcu yetiştirme sisteminde karşılaştıkları eksiklikleri ve bu alanda Millî Eğitim Bakanlığıyla yürüttükleri çalışmaları hatırlattı. Ardından Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşarlığı görevine geçtiğini belirten Tekin, bu dönemde akademik eğitim ile sportif eğitimi bir arada yürütecek, çocukların yeteneklerini küçük yaşta tespit ederek özellikle olimpik branşlarda gelişimlerini destekleyecek bir model üzerinde çalışmaya başladıklarını anlattı.



Tekin, bu çalışmalar kapsamında hayata geçirilen proje okul modeliyle eğitim programlarının ilgili sektör ve kurumlarla birlikte şekillendirilmesine, alanında uzman kişilerin eğitim süreçlerine katılmasına ve öğrencilerin yeteneklerine göre seçilebilmesine imkân sağlandığını belirtti. Bakan Tekin, bu modelin ilk örneklerinden biri olarak dönemin A Millî Futbol Takımı Teknik Direktörü Fatih Terim ile yürüttükleri çalışmalar sonucunda Türkiye Futbol Federasyonu Meral-Celal Aras Spor Lisesini hayata geçirdiklerini anlattı. Okulda akademik eğitim ile futbol eğitimini bir araya getiren bir yapı oluşturduklarını belirtti.

2023'te Bakanlık görevine gelmesinin ardından tematik spor liselerini güçlendirmeye yönelik çalışmalara devam ettiklerini belirten Tekin, farklı illerde de benzer okulların açılabileceğini ve bu konuda federasyonlarla iş birliğini sürdüreceklerini ifade etti.