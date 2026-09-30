BTÜ tarafından zihinsel engelli bireylerin şehir yaşamında daha bağımsız ve güvenli hareket edebilmelerini desteklemek amacıyla hayata geçirilen eğitim projesinin ilk aşaması tamamlandı.

BURSA (İGFA) - Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) yürütücülüğünde TÜBİTAK 4008 kapsamında hayata geçirilen 'Zihinsel Engelli Bireylere Yönelik Kent Okuryazarlığı ve Güvenli Mekânsal İletişim Eğitimi Projesi'nin lansmanı ve ilk etap eğitimlerinin tamamlanması dolayısıyla program düzenlendi.

Barış Manço Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa; BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Yıldırım Belediyesi Başkan Vekili Bülent Kandemir, protokol üyeleri, özel gereksinimli öğrenciler, öğretmenler ve proje paydaşları katıldı. Programın açılışında konuşan BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Bursa Teknik Üniversitesi olarak üniversitenin yalnızca bilgi üreten değil, ürettiği bilgiyi insan hayatına dokunan bir değere dönüştüren ve şehrin geleceğine yön veren bir kurum olduğuna inandıklarını söyledi.

REKTÖR NACİ ÇAĞLAR: EĞİTİM İMKÂNLARI GENİŞLETMELİ YAŞAM ALANINI BÜYÜTMELİDİR

BTÜ'nün şehirle ve toplumla bütünleşen üniversite vizyonunun altını çizen Rektör Çağlar, 'Biz eğitimi yalnızca bilgi aktarmak olarak görmüyoruz. Eğitim, bireyin hayat karşısındaki imkânlarını genişletmeli; bağımsızlığını, özgüvenini ve yaşam alanını büyütmelidir. Bursa Teknik Üniversitesi olarak toplumla ve şehirle bütünleşen üniversite anlayışımız doğrultusunda, akademik birikimimizi Bursa'nın ve ülkemizin gerçek ihtiyaçlarıyla buluşturmaya devam edeceğiz. İnanıyorum ki bu proje, yalnızca bireylerimizin günlük yaşamını kolaylaştıran bir eğitim çalışması olarak kalmayacak, daha kapsayıcı şehirlerin ve daha güçlü bir toplumun inşasına Bursa'dan yapılmış değerli bir katkı olacaktır' dedi.

'EĞİTİMLERİ GERÇEK YAŞAM İÇİNDE UYGULAMAYA DAYALI TASARLADIK'

Proje yürütücüsü BTÜ Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinem Tapkı, çalışmanın temel amacının özel gereksinimli öğrencilerin yaşadıkları kenti daha iyi tanımalarına ve kent içerisinde daha güvenli ve bağımsız hareket edebilmelerine katkı sunmak olduğunu ifade etti. Projenin yalnızca sınıf ortamında gerçekleştirilen teorik eğitimlerden oluşmadığını belirten Doç. Dr. Tapkı, eğitimleri görmeye, dokunmaya, denemeye ve gerçek yaşam içerisinde uygulamaya dayalı olarak tasarladıklarını söyledi. Projenin yalnızca ilk etapla sınırlı olmadığını vurgulayan Tapkı, ikinci etapta orta düzeyde özel gereksinimli öğrencilerle çalışılacağını, ardından öğretmen ve velilere yönelik eğitimler gerçekleştirileceğini belirtti. Tapkı, proje kapsamında geliştirilen eğitim içerikleri ve etkinliklerin e-kitaplar ve uygulama materyalleri hâlinde bir araya getirileceğini ve Bursa'da geliştirilen modelin farklı okul ve kentlerde uygulanabilecek bir eğitim modülüne dönüştürülmesinin hedeflendiğini ifade etti.

'KENTLERİN TASARIMDA FARKLI KULLANICI GRUPLARININ İHTİYAÇLARI DİKKATE ALINMALI'

Projenin dört aşamadan oluştuğunu belirten Yıldırım Belediyesi Başkan Vekili Bülent Kandemir de ilk aşamanın tamamlanması dolayısıyla bir araya geldiklerini, önlerinde üç aşamanın daha bulunduğunu ifade ederek proje yürütücüsü Doç. Dr. Sinem Tapkı ve ekibine emekleri dolayısıyla teşekkür etti. Mimarlar Odası Genel Sekreteri Aytül Küçüközdemir Aydın ise kentlerin tasarımında farklı kullanıcı gruplarının ihtiyaçlarının dikkate alınması gerektiğine dikkat çekti.

ÖĞRENCİLERE SERTİFİKALARI TAKDİM EDİLDİ

Açılış konuşmalarının ardından proje kapsamında gerçekleştirilen ilk etap eğitimlerine katılan özel gereksinimli öğrencilere sertifikaları takdim edildi. Öğrenciler, öğretmenler, proje ekibi ve protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplu fotoğraf çekiminin ardından program sona erdi.

İlk etapta, 21-29 Eylül 2026 tarihleri arasında hafif düzeyde özel gereksinimli öğrencilerle yön kavramları, kentte karşılaşılan işaret ve semboller, harita okuma, başlangıç ve hedef noktalarının belirlenmesi, rota oluşturma, yaya geçitleri, trafik ışıkları, duraklar ve toplu taşıma araçlarının güvenli kullanımı gibi konular ele alındı. Projenin ikinci etabında orta düzeyde özel gereksinimli öğrencilerle bu kazanımlar, daha yoğun görsel destek ve basitleştirilmiş uygulamalarla sürdürülecek. Üçüncü etapta velilere, öğrencilerin günlük yaşamda kazandıkları becerileri nasıl destekleyebileceklerine yönelik eğitim verilecek; dördüncü ve son etapta ise öğretmenlerle, geliştirilen materyallerin kullanımı ve öğrenilen becerilerin okul ortamında nasıl pekiştirilebileceği ele alınacak.