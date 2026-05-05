İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Lütfü Obuz ve Muhtarlık İşleri Müdürü Ozan Aksu, Kozluk Mahalle Muhtarı Mehmet Kamil Atıl ile Çubuklu Osmaniye Mahallesi Muhtarı Nurettin Güneş'i ziyaret ederek doğum günleri kutladı

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, mahalle muhtarlarına yönelik anlamlı bir ziyarette bulundu.

Program kapsamında Kozluk Mahalle Muhtarı Mehmet Kamil Atıl ile Çubuklu Osmaniye Mahallesi Muhtarı Nurettin Güneş ziyaret edilerek doğum günleri kutlandı. Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyaretlerde, muhtarların yerel yönetimlerdeki önemine vurgu yapılırken, mahallelerin ihtiyaçları ve yürütülen çalışmalar üzerine de fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyaret kapsamında muhtarlara anlamlı hediyeler de takdim edildi. Lütfü Obuz ve Ozan Aksu, Mehmet Kamil Atıl ve Nurettin Güneş'e Kur'an-ı Kerim ve Türk Bayrağı hediye ederek iyi dileklerini iletti.

Muhtarlar da yapılan ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek İzmit Belediyesine teşekkür etti.