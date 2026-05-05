Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde gerçekleştirdiği üstyapı yatırımlarıyla hem yol konforunu artırıyor hem de trafik güvenliğini güçlendiriyor. Bu kapsamda Başiskele Fatih Mahallesi'nde bulunan Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde 2. etap yol yapım çalışmaları doğrultusunda kapsamlı bir üstyapı yenilemesi gerçekleştiriliyor.

Hizmet ağını tüm ilçelere yayan Kocaeli Büyükşehir, son olarak Başiskele'nin önemli güzergahlarında üstyapı çalışmalarına başladı. Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nin bin metrelik bölümünde üstyapı yenilemesi yapılıyor. Mevcut durumda tek gidiş-tek geliş olarak kullanılan yol, 25 metre genişliğinde ve 2x2 şeritli olacak şekilde yeniden inşa ediliyor. Terasman (kazı-dolgu) çalışmalarının sürdüğü caddede orta refüj düzenlemesi ile trafik güvenliği daha da artırılacak. Ayrıca caddeye iki adet yeni durak cebi kazandırılacak.

PRESTİJLİ BİR CADDEYE DÖNÜŞÜYOR

Çalışmalar kapsamında elektrik hatları yer altına alınacak, orta refüje yerleştirilecek dekoratif aydınlatma direkleri ile cadde estetik bir görünüme kavuşacak. Yayalar için baskı beton kaldırımlar inşa edilerek konforlu yürüyüş alanları oluşturulacak. Toplam 350 metrelik alanda üç ayrı noktada planlanan duvar imalatının ilk etabı tamamlanırken yaya korkuluklarının montajı gerçekleştirildi. İkinci etap duvarın yapımı sürerken, üçüncü etap duvarın imalatına da kısa süre içinde başlanacak. Ayrıca yağmur suyu drenajı için ızgara imalatları devam ediyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yatay ve düşey trafik işaretlemeleri yapılacak.

Proje kapsamında 20 bin metreküp kazı ve 10 bin metreküp dolgu çalışması gerçekleştirilecek. Üstyapı için 6 bin ton PMT, 4 bin 200 ton bitümlü temel, 3 bin 650 ton binder ve 2 bin 280 ton aşınma asfalt serimi yapılacak. Ayrıca 4 bin metreküp taş duvar, 350 metre yaya korkuluğu, 50 adet yağmur suyu ızgarası ve 4 bin metrekare baskı beton kaldırım imalatı gerçekleştirilecek. Cadde, 25 adet dekoratif aydınlatma direği ile aydınlatılacak.