İzmir Büyükşehir Belediyesi, pilot olarak belirlediği 6 ilçedeki 8 mahallede ambalaj atıklarının evlerde ayrılıştırılması ve geri dönüştürülmesi projesini başlattı. Ekiplerin evlerden haftalık olarak toplayacağı üzerinde QR kod bulunan poşetler yurttaşlara dağıtıldı. Projeyi ilk günden sahiplenen İzmirliler sağlıklı ve temiz bir çevre için ellerinden gelen desteği vereceklerini söyledi.İZMİR(İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Avrupa ülkelerinin öncülük ettiği kapıdan kapıya atık toplama projesini İzmir’de hayata geçirdi. Harmandalı Düzenli Katı Atık Depolama Alanı’na giden ambalaj atıklarını azaltmak, çevreyi korumak ve bu atıkların tekrar ekonomiye kazandırılmasını sağlamak amacıyla başlatılan proje, ilk etapta Karabağlar, Narlıdere, Menderes, Bornova, Bayraklı ve Konak’ta belirlenen 8 pilot mahallede uygulanacak.

QR kodlu poşetler dağıtıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı ile belediye iştiraklerinden İZDOĞA AŞ iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında 60 kişilik ekip, üzerinde QR kod bulunan mavi renkli poşetleri ev ev dolaşarak vatandaşlara dağıttı. İlçe belediyelerinin destek verdiği çalışmada Karabağlar Üçkuyular ve Fahrettin Altay, Bayraklı Körfez Mahallesi, Konak Kültür Mahallesi, Menderes Hürriyet Mahallesi, Bornova Evka 3, Narlıdere Sahil Evleri ve Yeni Kale Mahallesi’nde belirlenen adreslere dağıtılan poşetleri alan yurttaşlar ambalaj atıklarını bu poşet içinde toplayacak. Ekipler haftalık olarak bu poşetleri evlerden alacak.

Yurttaşlar projeyi sahiplendi

Geri dönüşüm projesi yurttaşlarda da heyecan yarattı. Projeye katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Alaattin Şensurat, “Bu projeyi canı gönülden destekliyoruz. Bizi de seçtiğiniz için teşekkürler. İşin altından kalkacağımıza inanıyorum. Olanca gücümüzle de bu projenin yürümesi için çalışacağız. Geri dönüşüm başta ülkemiz için ama en çok İzmir için de faydalı olacak. Bu proje İzmir’e yakışan bir şey. İzmir Büyükşehir Belediyemizi tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Projede yer alan bir diğer mahalle sakini Ümmühan Madran, “Hayırlı olmasını diliyorum. Apartman yöneticisiyim, apartmanımızla da paylaşacağım. Bu projeyle daha temiz bir çevreye kavuşacağız. Böyle bir uygulamanın olması iyi bir şey, teşekkür ederiz” diye konuştu.

“Evlerden alınacak olması çok güzel”

Geri dönüşümün çok önemli olduğunu söyleyen apartman sakini Nurettin Aktaş, “Böyle güzel bir projeyi başlattığınız için çok teşekkür ederiz. Atıkların evden alınacak olması ise ayrıca çok güzel. Geri dönüşüm geleceğimiz için çok önemli. Kuraklık, iklim krizi kapıda. Bu projeye dahil olduğumuz için çok mutluyuz. Okullara, okullardaki çocuklara da anlatırsak daha da güzel olacaktır” dedi.

Projede yer alan Haluk Eltutan, “Gerçekten doğru bir proje. Dünya kaynakları tüketilirken kaynakları geri kazanmak gerçekten önemli bir şey. Faaliyete geçiren herkese teşekkür ederiz. Elimizden gelen tüm desteği vereceğiz” şeklinde konuştu.

Emin Bektur ise Avrupa’da uygulanan bu projenin İzmir’de de başarılı olacağına inandığını belirtti.

QR kodlu takip sistemi ile etkin atık yönetimi

Görevli personelin haftalık olarak hanelerden toplayacağı atık poşetlerinin üzerinde bir QR kod yer alıyor. Proje boyunca İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İzmir İnovasyon ve Teknoloji AŞ tarafından geliştirilen uygulama sayesinde oluşturulan veri tabanında hanelerin bilgileri kayıt altına alınacak. Böylece toplama yapılan haneler ve atık poşetleri eşleştirilecek. Toplanan poşetlerde yer alan ambalaj atıkları İzDönüşüm Fabrikası’nda türüne göre ayrıştırılarak ekonomiye kazandırılacak. Atık poşetlerine yalnızca ambalaj atıklarının atılması gerekiyor. Belediye tarafından dağıtılan poşetlere organik atık atanlar cezai yaptırıma tabi tutulacak. Kısa süre içinde hayata geçecek bu projeyle atıkların ekonomiye kazandırılması sağlanacak ve İzmir, sıfır atık hedefine ulaşmada önemli bir adım daha atacak.

Mavi renkli poşete neler atılmayacak?

Dağıtılan mavi renkli poşetlere atılması ve atılmaması gereken atıklar da belli oldu. Atılabilecek olan atıklar; kağıt, karton, defter, kitap, gazete, dergi, pet şişe, teneke kutu, temizlik ambalajı, plastik, poşet, metal ve cam şişe ile kavanozlar. İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri yurttaşları karton bardak, kağıt havlu, mendil ve peçete, pipet, porselen eşya, izmarit, sakız, bebek bezi, strafor köpük, yapışkan bant, yağlı kağıt, pişirme kağıdı, diş macunu tüpü, tek kullanımlık çatal, bıçak, tabak, paketleme köpüğü atılmaması konusunda ise uyardı.