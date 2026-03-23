İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın geride kalan 2 yıllık görev süresinde İZSU Genel Müdürlüğü içme suyu, atık su, yağmur suyu, körfez temizliği ve enerji alanlarında 13 milyar 95 milyon liralık yatırıma imza attı. Kent genelinde yürütülen çalışmalarla İzmir'in altyapısı baştan sona güçlendiriliyor.

İZMİR (İGFA) - İZSU Genel Müdürlüğü son iki yılda kent genelinde kapsamlı bir altyapı dönüşümü başlattı. Bu sürede tamamlanan yatırımların toplam büyüklüğü; içme suyunda 4,25 milyar TL, atık suda 6,27 milyar TL, yağmur suyu ve dere yatırımlarında 1,64 milyar TL, enerji yatırımlarında 488 milyon TL, körfez yatırımlarında ise 449 milyon TL'ye ulaştı. 13 milyar 95 milyon liralık bu yatırım rakamı, İzmir'de son yılların en büyük altyapı hamlesi olarak kayıtlara geçti.

İÇME SUYUNDA GÜÇLÜ ALTYAPI HAMLESİ

İçme suyu yatırımları kapsamında 4,25 milyar TL'lik çalışma tamamlandı. Kent genelinde 674 kilometre yeni içme suyu hattı imalatı gerçekleştirildi, 239 kilometrelik mevcut hattın bakım-onarımı yapıldı, 376 kilometrelik isale hattında periyodik bakım, onarım ve kontroller gerçekleştirildi.

Ayrıca 156 adet yeni sondaj kuyusu açıldı. Halkapınar Kuyuları İletim Hatları ve 7 bin metreküplük depo inşaatı tamamlanarak sisteme kazandırıldı. Menemen Emiralem ve Türkelli mahalleleri ile Yeni Foça Grup İnşaatı kapsamında 109 kilometrelik içme suyu hattı tamamlandı. Menemen Seyrek merkez ve çevre mahallelerinde 75 kilometrelik içme suyu hattı imalatı bitirildi. Ödemiş Sekiköy Paket İçme Suyu Arıtma Tesisi hizmete alındı. Devam eden projeler kapsamında Çeşme'de 284 kilometrelik içme suyu imalatı tamamlanırken branşman bağlantıları sürüyor. Seferihisar'da 252 kilometrelik hattın 216 kilometresi tamamlandı. Gaziemir Sarnıç'ta 75 kilometrelik hattın 19 kilometresi, Ödemiş Merkez'de 8,56 kilometrelik hattın 3,96 kilometresi tamamlandı. Kiraz Cevizli, Bahçearası ve Mersinlidere mahallelerinde 88,5 kilometrelik hattın 39,8 kilometresi bitirildi. Seferihisar'da 2.000 metreküplük su deposu inşaatının yüzde 30'u tamamlandı. Kiraz 1. Etap ikmal inşaatı devam ediyor.

ATIK SUDA KAPASİTE ARTIŞI VE ÇEVRE KORUMA

6,27 milyar TL'lik atık su yatırımıyla İzmir'in çevre altyapısı güçlendirildi. Kent genelinde 161 kilometre yeni atıksu hattı imalatı yapılırken 108 kilometrelik mevcut hatta bakım ve onarım gerçekleştirildi. Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi 4. Faz 2. İkmal İnşaatı tamamlandı ve tesisin kapasitesi yüzde 36 artarak günlük 820 bin 800 metreküpe ulaştı. Ön arıtma revizyonu kapsamında 6 kaba ızgara, 12 ince ızgara, 12 perfore ızgara, 32 penstock kapak ve 4 konveyör imalatı tamamlandı. Genel revizyon çalışmaları da bitirilerek tesis modernize edildi.

Torbalı Atıksu Arıtma Tesisi'nin kapasitesi 21 bin metreküpten 56 bin metreküpe çıkarıldı. Ayrancılar-Yazıbaşı Tesisi 7 bin metreküpten 25 bin metreküpe yükseltildi. Çeşme Reisdere'de 5,5 kilometrelik iletim hattı tamamlandı. Seferihisar'da 1,5 kilometre karasal ve 1 kilometre deniz deşarj hattı ile terfi merkezi hizmete alındı. Karaburun'da 12,5 kilometre kanalizasyon hattı ve 8 baca içi terfi merkezi tamamlandı. Konak ilçesinde kanal bakım ve onarım çalışmaları bitirildi. Ödemiş Birgi Mahallesi'nde 4,85 kilometrelik yağmur suyu hattı tamamlandı. Menemen-Ulukent Terfi Merkezi ve 6,23 kilometrelik hattın 2,15 kilometrelik kısmında çalışmalar sürüyor.

1,64 milyar TL'lik yağmur suyu ve dere yatırımlarıyla kent, yoğun yağışlara karşı daha dirençli hale getiriliyor. Bu kapsamda 83 kilometre yeni yağmur suyu hattı imalatı yapılırken 35 kilometrelik mevcut hattın bakım-onarımı gerçekleştirildi. Bayraklı Tepekule Mahallesi'nde 4 kilometrelik ayrıştırma hattı tamamlandı. Bornova'da 30 kilometre yağmur suyu, 25 kilometre atık su hattı ve 1.231 adet ızgara imalatı gerçekleştirildi.

Buca 60, 61 ve 63 sokaklar ile Erdem Caddesi'nde çalışmalar tamamlandı. Güzelbahçe'de 0,8 kilometre kanalizasyon ve 3,16 kilometre yağmur suyu hattı inşa edildi. Menderes Gümüldür Fevzi Çakmak Mahallesi'nde 5,4 kilometrelik yağmur suyu hattı tamamlandı. Çeşme, Urla ve Seferihisar'da toplam 3 kilometrelik dere ıslahı gerçekleştirildi. Devam eden projeler kapsamında Alsancak Liman Bölgesi'nde yürütülen TEFWER LOT 1, LOT 2 ve LOT 3 projeleriyle toplamda 39,6 kilometre yağmur suyu, 44 kilometre kanalizasyon hattı ile terfi merkezleri ve geciktirme deposu inşa ediliyor. Alsancak Kültür ve Mimar Sinan mahallelerinde 6 kilometre yağmur suyu, 1 kilometre kanalizasyon hattı ve 5 terfi merkezi çalışması sürüyor. Bayraklı Sevgi Yolu'nda 4 kilometrelik hattın yüzde 60'ı tamamlandı. Çiğli Balatçık'ta 13 kilometre yağmur suyu ve 3 kilometre atık su hattı çalışmaları devam ediyor. Ödemiş'te 4,85 kilometrelik hattın 4,1 kilometresi tamamlandı. Kiraz'da yeni yağmur suyu çalışmaları başladı.

ENERJİ ÜRETEN İZSU

488 milyon TL'lik enerji yatırımıyla İZSU enerji üreten bir yapıya dönüştü. Karabağlar P11 Off-Grid Hidroelektrik Santrali tamamlandı. Yıllık 1,5 milyon kWh elektrik üretimiyle yaklaşık 6 milyon TL tasarruf sağlanacak. Menemen Emiralem'de 3,75 MW kapasiteli GES devreye alındı. Yıllık 6 milyon kWh üretim ve yaklaşık 20 milyon TL tasarruf hedefleniyor. Karşıyaka, Bayraklı, Bornova, Buca, Karşıyaka T-1 Cumhuriyet Deposu ve Ulucak Atıksu Arıtma Tesisi'nde GES projeleri tamamlandı.

KÖRFEZDEN 1 MİLYON TON DİP ÇAMURU ÇIKARILDI

449 milyon TL'lik körfez yatırımı kapsamında Peynircioğlu Deresi ve Kuzey Aks bölgesinde 700 bin metreküplük iş kapsamında 484 bin metreküplük tarama tamamlandı. 1 milyon 800 bin metreküplük ikinci etap için sözleşme imzalandı ve çalışmalar sürüyor. Toplam 642 bin metreküplük, yani yaklaşık 1 milyon ton dip tarama tamamlandı. Bu çalışmalarla körfezin su sirkülasyonunun artırılması ve su kalitesinin iyileştirilmesi hedefleniyor.

YENİ BAŞLAYACAK STRATEJİK PROJELER

İZSU Genel Müdürlüğü yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Kınık İçmesuyu Şebeke inşaatı, Aliağa İçmesuyu Arıtma Tesisi, Gaziler Caddesi İsale Hattı Yenilemesi, Karaburun Bozköy Göleti Arıtma Tesisi, Çiğli Atıksu Kum Tutucu İnşaatı, Aliağa Yenişakran Kanalizasyon Revizyonu, Aliağa Yenişakran Atıksu Arıtma Tesisi, Dikili Atıksu Arıtma Tesisi, Dikili Kanalizasyon ve Yağmur Suyu 1., 2. ve 3. etaplar, Urla Bademler Paket Atıksu Arıtma Tesisi, Urla Altıntaş Yağmursuyu ayrıştırma projesi, Seferihisar Atıksu ve Yağmur Suyu Ayrıştırma Projesi ile Torbalı Merkez Yağmur Suyu Ayrıştırma, Narlıdere Altıevler Yağmur Suyu Ayrıştırma Projesi, Güneybatı Arıtma Tesisi Kapasite Artırımı Projesi başlatılacak yatırımlar arasında yer alıyor.