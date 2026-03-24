İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay yönetimindeki belediye son iki yılda kentin birçok noktasında önemli yatırımları hayata geçirdi. Tarihi yapıların restorasyonundan yeni hizmet binalarına, spor tesislerinden sosyal alanlara kadar geniş bir yelpazede çalışmalar tamamlanarak İzmirlilerin kullanımına sunuldu.

Sağlık alanındaki en dikkat çekici projelerden biri, 549 milyon liralık yatırımla yapımı süren Eşrefpaşa Hastanesi Ek Hizmet Binası oldu. Yüzde 52 seviyesine ulaşan projede kaba inşaat tamamlanırken, 34 yataklı hastanenin bu yıl içinde hizmete açılması planlanıyor.

Kentin simge alanlarından Kültürpark'ta ise kapsamlı bir dönüşüm gerçekleştirildi. Uzun yıllar kentin kültürel hafızasında yer eden Göl Gazinosu yeniden açılırken, parkta kütüphane, sanat galerisi ve gençlik stüdyosu gibi yeni alanlar oluşturuldu. Ayrıca parkın simge yapılarında restorasyon ve güçlendirme çalışmaları tamamlandı.

Tarihi mirası koruma çalışmaları kapsamında Basmane'deki Ay Yıldızlı Konak başta olmak üzere birçok tescilli yapı restore edilerek yeniden kente kazandırıldı. Çeşmeler ve anıtsal yapılar da bakım ve onarımdan geçirildi.

Belediye hizmetlerinin daha etkin sunulması için Konak Güney Mahallesi'nde Zeytinlik Hizmet Binası açıldı. Modern yapısıyla dikkat çeken bina, farklı birimleri tek çatı altında toplayarak vatandaşların işlemlerini kolaylaştırmayı hedefliyor. Kent genelinde sosyal ve sağlık projeleri de hız kazandı. Çiğli'de İZSEM, Karşıyaka'da Diyabet Farkındalık Merkezi ve Dikili'de yenilenen sosyal tesisler hizmete alınırken, yaşlı bakımına yönelik geriatri merkezi de yenilendi. Ayrıca Seferihisar ve Karşıyaka'da yeni mezarlık alanları oluşturuldu.

Spor altyapısında da önemli adımlar atıldı. Halı sahalar yenilenirken buz pisti ve spor salonlarında çalışmalar sürüyor. Öte yandan Dikili'de modern bir itfaiye binasının yapımı devam ediyor.

Kültür-sanat alanında ise Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu ve Âşık Veysel Rekreasyon Alanı Amfi Tiyatro başta olmak üzere birçok merkezde yenileme çalışmaları sürerken, İzmir'e yeni ve büyük bir kütüphane kazandırılması için çalışmalar devam ediyor.

İlçelerde de yatırımlarını sürdüren Büyükşehir, meydan düzenlemeleri, sosyal alanlar ve altyapı projeleriyle kentin farklı noktalarında yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor. Önümüzdeki dönemde ise Karşıyaka Stadı, opera binası, yeni hizmet binaları ve kültür merkezleri gibi büyük projelerin hayata geçirilmesi planlanıyor.