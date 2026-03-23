İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Aziz Kocaoğlu, Meslek Fabrikası binasına el koyulmasına yönelik girişimler nedeniyle nöbet başlatan Başkan Cemil Tugay'a destek ziyaretinde bulundu. Binanın belediyenin elinden alınmaya çalışılmasının kabul edilemez olduğunu belirten Kocaoğlu, 'Bütün siyasilerin, herkesin İzmir'le barışması, İzmir'in potansiyelini büyüterek ülkeye katkı sağlaması için destek olması gerektiğine inanıyorum' dedi.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Meslek Fabrikası binasının boşaltılması için gönderilen tebligat nedeniyle mesaisini tarihi binada sürdürmeye devam ediyor. Başkan Tugay'a bir destek de İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Aziz Kocaoğlu'dan geldi. Tarihi binada Başkan Tugay'la görüşen Kocaoğlu, burada basın mensuplarına açıklama yaptı.

Binanın tarihine değinen Kocaoğlu, kendi döneminde gerçekleştirilen restorasyon çalışmaları ve Meslek Fabrikası projesinin hayata geçirilmesi sürecini de anlattı. Meslek Fabrikası'nın eğitim konusundaki çalışmalarını hatırlatan Kocaoğlu, 'İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetiminde burada eğitim yuvası oluşturduk. Herkes katkıda bulundu ve burada gençlerimizi meslek sahibi yaparak İzmir'in iş alemine katkıda bulunmaya çalıştık. Bu Türkiye'deki ilk örneklerdendir. Yıllardır İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde olan Meslek Fabrikası, Egemenlik binası diye bilinen İzmir'in ilk belediye binası ve gasilhanenin Vakıf senediyle İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin elinden alınmaya kalkılması son derece kabul edilemez bir durumdur' ifadelerini kullandı.

'BU DURUMDAN DÖNÜN'

Bu tip kamu mallarının milletin malı olduğunu vurgulayan Kocaoğlu, 'Kimin ihtiyacı varsa ilgili birimlerden hiyerarşi içinde talep eder ve tahsisini alıp kullanır. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin en saygın kurumlarındandır ve İzmir için, Türkiye için olmazsa olmaz bir kurumdur. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden herhangi bir gerekçeyle malı almaya çalışmak hiçbir mantığı olmayan bir tartışmadır. Velev ki gayrimenkul devlete geçecek, gayrimenkul devlete geçer; devlet döner bunu İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis eder. Kullanımına sunar. Devletle belediye arasındaki ilişki budur. Devletten devlete malın intikalinin hiçbir yasal olmayan gerekçesi yoktur. İzmir'de 15 yıl İzmirli hemşehrilerimizle birlikte bu kenti yönetmiş bir kardeşiniz olarak bu duruş ve durumdan bütün siyasilerin bir an önce dönmesinde İzmir için de memleket için de çok büyük fayda olduğuna inanıyorum ve bunu yüksek sesle paylaşıyorum' diye konuştu.