Gaziantep Valiliği, sosyal medyada çakarlı araç görüntüleri paylaşan kişiye, Karayolları Trafik Kanunu gereği 25 bin TL idari para cezası uygulandığını açıkladı.

GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Valiliği, 21 Mart 2026 tarihinde sosyal medya platformlarında paylaşılan çakarlı araç videolarıyla ilgili açıklama yaptı.

Yapılan ihbar sonrası Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemede, görüntüleri paylaşan kişinin üzerine kayıtlı herhangi bir araç bulunmadığı ortaya çıktı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kişi geçmiş yıllarda başka illerde çekilmiş çakarlı araç videolarını, kendi aracıymış gibi sosyal medyada paylaştı. Bu eylem Karayolları Trafik Kanunu'nun 'yasaklanan eylemleri yaymak ve övmek' maddesi kapsamında değerlendirildi ve şahsa 25 bin TL idari para cezası uygulandı. Gaziantep Valiliği, vatandaşları sosyal medyada benzer yasa dışı içerik paylaşmamaları konusunda uyardı ve kanunlara uyulmasının önemine dikkat çekti.