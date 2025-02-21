İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, CHP İzmir İl Başkanlığı tarafından Menderes’te düzenlenen çiftçi buluşmasına katıldı.İZM,R (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanlığı tarafından Menderes’in Sancaklı Köyü’nde düzenlenen çiftçi buluşmasına katıldı. Sancaklı’daki serada düzenlenen buluşmaya Başkan Dr. Cemil Tugay’ın yanı sıra CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, CHP geçmiş dönem Milletvekili Musa Çam, İlçe başkanları, il ve ilçe yöneticileri, muhtarlar, kooperatiflerin temsilcileri ve ve üreticiler katıldı.

KÖY SOFRASINDA GÜNDEM ÇİFTÇİLERİN DERTLERİ

Başkan Tugay, Sancaklı Köyü’nde çiftçilerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Sabahın erken saatlerinde gözleme yapan, çorba hazırlayan emekçi kadınlarla sohbet eden Başkan Tugay, üreticilerin sorunlarını dinledi. Karşılamanın ardından Başkan Tugay ve davetliler hep birlikte köy sofrasına oturarak üreticinin sorunlarını masaya yatırdı. Sorunların tek tek konuşulduğu toplantının ardından Başkan Tugay, taze sağılmış sütten tadarak “CHP” plakalı traktörde Menderesli çiftçilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

“BASKILARIN ÜSTESİNDEN GELİRİZ, YETER Kİ SİZ YANIMIZDA OLUN”

Toplantıda çiftçinin yaşadığı sorunlara değinen Başkan Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin tüm baskılara rağmen çiftçinin yanında olmaya devam edeceğini söyledi. Tugay, “Hepimizin aynı duyguda birleşmiş olması bizi mutlu ediyor. İnsan çok daha fazla çalışayım, koşturayım, herkesin derdine yetişeyim istiyor. Memleketimizin dertlerinin çok olduğu bir zamandayız. Çiftçilerimiz de ne yazık ki bundan en fazla payını alan gruplardan. Elimizden geldiğince İzmir’de üreticinin, çiftçinin yanında olmaya çalışıyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak, ilçe belediyelerimizle birlikte çalışıyoruz, çaba gösteriyoruz. Önümüzdeki günlerde sizlerle çok daha fazla bir arada olacağız ve güzel şeyler yapacağız. Engellemeler var, baskılar var. Ama bunlar vız gelir, tırıs gider. Biz bunların hepsinin üstesinden geliriz. Yeter ki siz yanımızda olun” ifadelerini kullandı.