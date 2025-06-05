İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Buca Sosyal Yaşam Kampüsü ve Eşrefpaşa Hastanesi’ne giderek bayramlaştı. Başkan Tugay, huzurevi sakinleri ve hastanede tedavi gören vatandaşların da ihtiyaçları hakkında bilgi aldı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Kurban Bayramı öncesinde Buca’daki İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yaşam Kampüsü’nde düzenlenen bayramlaşmaya katıldı.

Başkan Dr. Cemil Tugay’a Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ela Hızlı, Huzurevi Şube Müdürü Cihangir Çetintaş eşlik etti. Başkan Tugay, huzurevi sakinleri ve personelle bir araya geldi.

Başkan Tugay’ın, verilen hizmetten memnun olup olmadıklarını sorduğu huzurevi sakinleri her ihtiyaçlarının giderildiğini, personelin de tutum ve davranışlarından dolayı mutluluk yaşadıklarını aktardı.

Başkan Cemil Tugay, huzurevi programının ardından Türkiye’nin ilk ve tek belediye hastanesi İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi’ni ziyaret etti. Başkan Tugay, Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Başak Bayram, yönetim kurulu üyeleri ve hastane personeliyle bayramlaştı. Tugay, ayrıca tedavi gören vatandaşlarla sohbet etti.