Aziz Vukolos Kilisesi'nde İzmir Büyükşehir Belediyesi organizasyonuyla Akustik Günler programı gerçekleştirilecek. 3-10-17-24 Kasım ve 1-8-15-22-29 tarihlerinde farklı müzik türlerinde yapılacak konserler, ücretsiz olacak.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından, kent kültürüne katkı sağlamak ve müzikal çeşitliliği desteklemek amacıyla 'Aziz Vukolos'ta Akustik Günler' konser etkinliği düzenlenecek.

Etkinlik programında, farklı müzik türlerini bir araya getiren zengin bir repertuvar yer alıyor. Müzik etkinlikleriyle hem yerel hem de evrensel müzik türlerinin bir arada sunulması, kentin kültürel çeşitliliğinin vurgulanması ve sanatseverlerin farklı müzik tarzlarını deneyimleyebilmesi amaçlanıyor.

KASIM VE ARALIK KONSERLERİ

Ücretsiz konser dizisi kapsamında 3 Kasım Jazika Dinletisi, 10 Kasım Yavasyavas Dinletisi, 17 Kasım Pervane Müzik Topluluğu Dinletisi, 24 Kasım Enes Kunduracı Dinletisi sunulacak. Akustik Günler, aralık ayında da devam edecek. 1 Aralık Son Volum Dinletisi, 8 Aralık İlayda Çöpür ve Trio Band Dinletisi, 15 Aralık Sibel Emek Trio Dinletisi, 22 Aralık Ezgi Dilan Balcı Dinletisi, 29 Aralık ise Zeyneb Karamuk Quaterd Dinletisi olacak. Konserler, saat 20.00'de başlayacak.