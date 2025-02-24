Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, DİSK Emekli – Sen Narlıdere Şubesi’nin geleneksel olarak düzenlediği dayanışma toplantısına katıldı.İZMİR (İGFA) - Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, “Halkımız tarafından çok sevilen Emekliler Lokalimizin 2’ncisini Ilıca Mahallemizde, 3’üncüsünü ise Huzur Mahallemizde açmak için hazırlıklarımıza başladık. Tecrübesiyle bizlere her zaman yol gösteren kıymetli büyüklerimizin, yıllarca bu ülke için alın teri döken emeklilerimizin her zaman yanındayız” diye konuştu

Başkan Erman Uzun toplantıda, DİSK Emekli – Sen Narlıdere Şube Başkanı Cafer Esen, DİSK Emekli – Sen MYK Üyesi Ercan Çınarlı, Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Aslan, muhtarlar, meclis üyeleri ve STK’ların temsilcileri ile bir araya geldi. Dayanışma toplantısının açılış konuşmasını yapan DİSK Emekli – Sen Narlıdere Şube Başkanı Cafer Esen, emeklilerin sorunlarının her geçen gün arttığına dikkat çekerek, birlikte mücadele etme çağrısında bulundu.

GAYEMİZ EMEKLİLERİMİZE NEFES OLMAK

Toplantıda emeklilere seslenen ve sözlerine, ‘bende emekli bir anne babanın evladıyım’ diyerek başlayan Başkan Erman Uzun, “Emeklilerimiz, şu anda toplumumuzun en dezavantajlı kesimleri arasında yer alıyor. Biz de yerel yöneticiler olarak emekli vatandaşlarımızın ekonomik ve sosyal anlamda bir nebze de olsa nefes almalarını sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

HER ZAMAN YANINIZDAYIZ

Başkan Erman Uzun, vatandaşlardan seçim döneminde ‘emekliler için bir şey yapacak mısın?’ sorusuyla sıklıkla karşılaştıklarını ifade ederek, “Göreve başladık ve çok kısa sürede Çamtepe Mahallemiz Asım Bezirci Parkı’nda yer alan Emekliler Lokali’ni vatandaşlarımızın hizmetine sunduk.

Emekliler Lokalimizin en büyük amacı, siz değerli emeklilerimize aidiyet hissedeceğiniz, ikinci bir eviniz olarak göreceğiniz bir yaşam alanı kazandırmaktı. Şimdi emeklilerimiz torunlarıyla, eşleriyle, dostlarıyla Emekliler Lokalimizde keyifle vakit geçiriyor.

Halkımız tarafından çok sevilen Emekliler Lokalimizin 2’ncisini Ilıca Mahallemizde, 3’üncüsünü ise Huzur Mahallemizde açmak için hazırlıklarımıza başladık. İyi ki varsınız. Tecrübesiyle bizlere her zaman yol gösteren kıymetli büyüklerimizin, yıllarca bu ülke için alın teri döken emeklilerimizin her zaman yanındayız” diye konuştu.