Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2026 yılı peyzaj çalışmalarıyla kentin estetik görünümünü güçlendirirken, Dünya Bitki Günü dolayısıyla doğa ve yeşil alanların önemine dikkat çekti.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde sürdürdüğü kapsamlı peyzaj ve çevre düzenleme çalışmalarıyla kent estetiğini güçlendirmeye devam ediyor. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında kuru peyzaj uygulamaları, çim ekimi, fidan ve süs bitkisi dikimi ile altyapı düzenlemeleri aralıksız sürdürülüyor.

Büyükşehir Belediyesi, dört mevsim devam eden peyzaj faaliyetleriyle parklar, bahçeler, mesire alanları, refüjler, kavşaklar ve yol kenarlarındaki yeşil alanları daha estetik ve fonksiyonel hale getiriyor. Bu çerçevede Cumhuriyet Meydanı, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Parkı, Yonca Kavşağı, Hisarcık Meydan Kavşağı ile çeşitli mahallelerdeki önemli ulaşım noktaları modern peyzaj dokunuşlarıyla görsel bir zenginliğe kavuşturuldu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç yönetiminde yürütülen çalışmalar, yalnızca estetik değil aynı zamanda sürdürülebilir şehircilik anlayışını da ön plana çıkarıyor. Yeni yapılan yollar ve kavşaklarda gerçekleştirilen peyzaj düzenlemeleriyle hem güvenli ulaşım hem de çevresel kalite birlikte sağlanıyor.

Öte yandan 5 Mayıs Dünya Bitki Günü kapsamında bitkilerin yaşam için taşıdığı kritik öneme vurgu yapıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından bitkisel üretim ve yeşil alanların artırılmasının şehirlerin geleceği açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekilerek, Kayseri'nin daha yeşil ve yaşanabilir bir kent olması için çalışmaların kararlılıkla süreceği kaydedildi.