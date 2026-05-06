Bolluk ve bereketin simgesi Hıdrellez, Çekmeköy Belediyesi'nin düzenlediği hıdrellez şenliği renkli görüntüler eşliğinde coşkuyla kutlandı.

Nurcan KIRCALI / İSTANBUL (İGFA) - Cemal Güngör Parkı'nda düzenlenen şenlik programında hıdrellez ateşi Çekmeköy Belediye Başkan Yardımcısı Vefa Vedat Budak tarafından yakıldı. Yanan ateş üzerinde vatandaşlar heyecan ve neşe içerisinde atlarken bazı vatandaşların belirlenen dilek ağacına dileklerini bağladılar.

Müzik ve eğlence dolu dakikaların ilk sahnesi Çekmeköy yerel müzisyenlerden oluşan Roman Müzisyenlerin hareketli şarkı ve müzikleri katılımcılar doyasıya eğlendiler.

Hıdrellez Şenliğinin Müzik ve eğlence dolu dakikaları Klarnet üstadı Türkan Kandıralı ve saz arkadaşlarının eşliğinde solist Öznur Çelikcan'ın seslendirdiği eserle ile sürdü.

Klarnet üstadı Türkan Kandıralının mini klarnet dinletisi ve solist Öznur Çelikcan'ın yanına gelerek hareketli şarkılar ve sahne ışıklarıyla birlikte coşan küçük kız çocuğu eğlenceli dakikalara renk kattı.

Çekmeköy Belediyesinin geleneksel olarak düzenlediği Hıdrellez Şenliği akşam saatlerine kadar neşe içerisinde devam etti.



