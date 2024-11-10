İzmir'de Güzelbahçe Belediyesi, 10 Kasım Atatürk’ü Anma gününde anlamlı bir açılış yaptı. Yenilenen Çamlı Köyü Meydanı’na Atatürk büstü değiştirilerek, heykeli dikildi.İZMİR (İGFA) - Güzelbahçe Belediyesi, 10 Kasım Atatürk’ü Anma gününde Atatürk’ün heykel açılışı yapıldı. Açılışa Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyrek, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Atatürk’ü anlamanın yolu onu devrim ve ilklerini yaşatmak olduğunu söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, “Çamlı meydan projemizi yaptığımızda, Ata’mızın anıtı çok eskimişti. Yenilenen meydana Atatürk’ümüzün yeni bir büstünü koymayı düşünmüştük. Biz artık buraya bir büst değil heykelini dikmeyi planladık. O yüzden belediyemizin girişinde bulunan Atatürk heykelini getirip Çamlı köyümüzün meydanına koyduk. Ebedi liderimizi sonsuzluğa uğurladığımız gün açmak en doğrusu olacaktı. Köyümüzün meydanı yenilendi Atatürk’ümüzün heykeli ile en büyük eksiklikte tamamlanmış oldu. Ezeli, ebedi ve tek Baş Komutan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ümüzün ilke ve inkılaplarını gelecek kuşaklara aktarırken, bedenen aramızda olmasa da fikirlerini ve Türkiye Cumhuriyetinin ilelebet yaşatacağımızın sözünü veriyoruz” diye konuştu.

Konuşmalar sonrasında Atatürk heykeli açılışı gerçekleştirildi.