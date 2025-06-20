Güzelbahçe Belediyesi, karne sevinci yaşayan öğrencilere dondurma ve hamburger dağıtma girişimi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün engeline takıldı. Belediye Başkanı Mustafa Günay, “Çocukların mutluluğunu yasaklayan zihniyete karşı duracağız” dedi.İZMİR (İGFA) -2024-2025 eğitim-öğretim yılının sona erdiği ve öğrencilerin karne aldığı gün, Güzelbahçe Belediyesi’nin çocuklara yönelik karne hediyesi planı, Güzelbahçe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından durduruldu.

Sabah saatlerinde okullarda dondurma ve hamburger kartı dağıtmaya başlayan belediye, öğleden sonra “Dağıtım yapamazsınız” uyarısıyla karşılaştı.

Belediyeye bağlı Güzbel Kafeler’de ücretsiz hamburger ve içecek sunulması için hazırlanan kartlar ile okullarda dağıtılması planlanan dondurmalar, İlçe Milli Eğitim’in engeline takıldı. Öğrencilerin yüzünü güldürmeyi amaçlayan bu dayanışma adımına yönelik engellemeyi eleştiren Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, “Ne yaparlarsa yapsınlar bizi engelleyemezler” diyerek kararlılık mesajı verdi.

BAŞKAN GÜNAY: “ÇOCUKLARIN MUTLULUĞUNU YASAKLIYORLAR”

Başkan Günay, yasakçı zihniyete karşı duracaklarını vurgulayarak şunları söyledi: “Bugün, çocuklarımızın karne sevincine ortak olmak için dondurma ve hamburger kartı dağıttık. Ancak İlçe Milli Eğitim’in talimatıyla bu dağıtım yasaklandı. Okul içine alınmıyoruz, bu yüzden okul kapısında çocukları bekliyoruz. Tören biter bitmez hediyelerimizi vereceğiz. Çocuklarımıza her zaman destek olduk, olmaya da devam edeceğiz.”

Başkan Günay, okul kapısında bekleyerek çocuklarla buluşacaklarını ve hediyeleri dağıtacaklarını ifade etti.