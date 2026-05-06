İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Bayındır Çırpı Mahallesi'ni ziyaret ederek burada yaşayan vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinledi. Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu'nun da eşlik ettiği ziyarette Başkan Tugay, mahalle sakinlerinin Hıdırellez'ini de kutladı.

İlk kez bir büyükşehir belediye başkanının kendilerini ziyaret ettiğini söyleyen mahalle sakinleri Başkan Tugay'ı sevinç gösterileriyle karşıladı. Başkan Cemil Tugay'a ziyaretinde Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu ve meclis üyeleri eşlik etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, vatandaşları tek tek dinleyerek kendisinden beklentilerini sordu.

Başkan Tugay, bölgenin altyapı eksiklerinin tamamlanması ve çocukların halı saha taleplerinin yerine getirilmesi için gerekli çalışmaların yapılmasını istedi. Çırpı sakinlerinin sıcak karşılamasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Tugay, 'Baharı karşıladığımız bu güzel Hıdırellez gününde Bayındır Çırpı'da yurttaşlarımızla buluştuk. Hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını ve bizden isteklerini dinledik. Şehrimizin her bir ilçesine, her bir İzmirliye kulak veriyor; hiçbir sorunu çözümsüz bırakmamak için canla başla çalışıyoruz' dedi.