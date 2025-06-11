İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi, geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’i anarken, meclis üyeleri yakalarına Zeyrek’in fotoğrafını takarak rahmet ve başsağlığı dileklerini iletti.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi haziran ayı olağan meclis toplantısının ilk birleşimi İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır yönetiminde gerçekleştirildi.

Toplantı, geçirdiği kaza sonucu yaşama gözlerini yuman merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’i anarak başladı.

Meclis üyeleri yakalarına Ferdi Zeyrek’in resmini asarak oturuma katıldı.

İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından meclisin açılışını yapan Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, “Çok sevgili dostumuz Ferdi arkadaşımızı kaybettik. Gerçekten çok büyük bir üzüntü yaşıyoruz. Toplumun her kesimi tarafından sevilen bir insandı. Bundan sonra da eminim arkadaşlarımız kaldığı yerden her şeyi aynı şevk ve heyecanla sürdürecektir. Kendisini rahmetle anıyoruz” diye konuştu.

Meclisteki tüm siyasi parti temsilcileri de merhum Ferdi Zeyrek için taziyede bulundu.