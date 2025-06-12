Doç. Dr. Dilek Maktal Canko, müzecilikte kurgunun dönüştürücü gücünü Bornova’da anlattı.İZMİR (İGFA) - Ege Üniversitesi Etnografya Müzesi Müdürü ve Ege Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Dilek Maktal Canko, Bornova Belediyesi Müze Müdürlüğü'nün "Taşların Hafızası Söyleşi Serisi" kapsamında “Zamanın Tanıkları: Müzecilik Sanatı” konulu sunumuyla Bornovalılarla buluştu.

Doç. Dr. Canko, bir kurgu yaratarak eserlerin sergilendiği müzelerin sayısının artmasının önemine vurgu yaptı.

"KOLEKSİYONUN ÖTESİNE GEÇEN BİR ANLATI GEREKLİ"

Söyleşide, müzeciliğin kazandığı yeni anlamlar ve misyonlar ile dünyada ve Türkiye’deki müzecilik anlayışının geldiği noktaya ilişkin görüşlerini aktaran Doç. Dr. Canko, nesneleri ve sanat eserlerini korumaktan öte bir kurgu yapmanın ve hikâye anlatmanın bu alanda geçerli bir anlayış haline geldiğini söyledi.

"MÜZELER, TOPLUMUN BELLEĞİNİ CANLI TUTAR"

Müzelerin yalnızca koleksiyonlardan ibaret olmadığının altını çizen Canko, “Müzeler, toplumun belleğini canlı tutup kültürel hafızanın nesilden nesile aktarılmasını sağlarlar” dedi. Müzelerde sergilenen eserlerin bir hikâyenin parçası olarak sunulduğunda daha çok iz bıraktığını, özellikle çocukların da bu şekilde bir bağ kurabildiklerini ve kalıcı bir öğrenme süreci yaşadıklarını dile getiren Canko, “Bu anlamda müzecilik, nesneleri ya da sanat eserlerini koruyan ve saklayan yerler olmaktan ziyade, onlara anlam katarak izleyicilere aktaran yerler haline gelmeye başladı. Bu da müzeciliğin ilk başta olduğu gibi eğitim yönünü ön plana çıkarmaya başladı” dedi.