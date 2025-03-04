İzmir Bornova Belediyesi, iklim değişikliğine uyum sağlamak ve enerji verimliliğini artırmak amacıyla yürüttüğü STORMLOG Projesi kapsamında önemli bir aşamaya geçti. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, İspanya’nın Valladolid kentinde gerçekleştirilen temaslar ve Avrupa’daki sürdürülebilir kent uygulamaları hakkında Belediye Meclisi’ne bilgi verdi. Başkan Eşki, proje kapsamında elde edilen kazanımların Bornova’da hızla hayata geçirileceğini vurguladı.İZMİR (İGFA) - İzmir Bornova Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşen Mart ayı olağan toplantısında, STORMLOG Projesi’nin detayları masaya yatırıldı. Yaşar Üniversitesi Mimarlık Ana Bilim Dalı Başkanı Ebru Alakavuk, Avrupa’daki sürdürülebilir şehircilik uygulamalarını içeren kapsamlı bir sunum yaptı. Sunumda özellikle yenilenebilir enerji sistemleri, akıllı ulaşım çözümleri ve sürdürülebilir su yönetimi konularına değinildi.

Bornova, Avrupa'daki iklim dostu uygulamaları örnek alıyor

Valladolid’deki temaslarda, çöp konteynerlerinin yer altına alınması, akıllı bisiklet ve toplu taşıma sistemleri, yeşil çatı uygulamaları ve kentsel enerji verimliliği gibi projeleri incelediklerini söyleyen Başkan Ömer Eşki, Avrupa’daki bu sistemlerin Bornova’da da uygulanabilirliğini değerlendirdiklerini belirtti.

Ömer Eşki: “Daha kaliteli bir yaşam için”

Başkan Ömer Eşki, yaptığı konuşmada Avrupa’daki sistemlerin örnek alınarak Bornova’da uygulanacağını belirtti. Özellikle çöp konteynerlerinin yer altına alınmasıyla daha temiz bir kent görünümü sağlanacağını ve atık yönetiminin daha düzenli hale getirileceğini vurgulayan Eşki, “Keşke daha fazla teknik ekibi yurt dışına götürebilsek. Her yeni uygulamada birimlerden bir arkadaşımızı sürece dahil ettik ve buradaki kazanımları kentimize nasıl uyarlayabileceğimizi değerlendirdik. Avrupa’dan edindiğimiz deneyimlerle Bornova’da daha kaliteli bir yaşam inşa edeceğiz. Çöp konteynerleri, akıllı bisiklet sistemleri, enerji verimliliği projeleri gibi pek çok yeniliği hayata geçireceğiz” dedi.

Bornova’nın Avrupa’daki İklim ve Enerji Kentleri Ağı süreçlerine yeniden ve daha etkin bir şekilde dahil olacağını belirten Başkan Eşki, bu projelerin uzun vadede Bornova’nın sürdürülebilir bir kent kimliği kazanmasına büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

Proje kapsamında Bornova’da uygulanacak yeniliklerden bazıları şunlar olacak:

Çöp Konteynerlerinin Yer Altına Alınması: Çevre kirliliğinin önüne geçilecek, daha hijyenik bir şehir ortamı sağlanacak.

Akıllı Bisiklet ve Toplu Taşıma Uygulamaları: Bisiklet kiralama sistemleri ve toplu taşıma yoğunluk takibi dijitalleşecek.

Güneş Enerjisi Kullanımı: Kamu binalarında güneş panelleriyle elektrik üretimi artırılacak.

Yeşil Alanların Sulama Sistemleri: Atık sular arıtılarak park ve bahçelerde sulama amaçlı kullanılacak.

Başkan Ömer Eşki, bu projelerin Bornova’nın sürdürülebilir şehir vizyonunu güçlendireceğini ve Bornovalılara daha temiz, yeşil ve yaşanabilir bir çevre sunacağını belirtti.