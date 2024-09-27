Sinemaseverler, bugün (27 Eylül Cuma) vizyona girecek yeni filmlerle buluşuyor. CGV Çocuk Aile Kulübü Film Festivali kapsamında yeniden vizyona girecek Angry Birds Filmi 2, Otel Transilvanya 3: Yaz Tatili ve Şirinler: Kayıp Köy filmlerinin yanı sıra Joker, Megalopolis, Meşru Gayrimeşru, Azrail (Azrael), Kuzugiller ve Uçuş Hayali, Gelecek Yıl Aynı Yerde (This Time Next Year), Fussilet ve Diriliş Adası (Rebirth Island) filmleri sinemaseverlerin beğenisine sunuluyor.İSTANBUL (İGFA) - Pek çok filmi dünyayla birlikte aynı anda vizyona getiren Paribu Cineverse, bu Cuma da birbirinden farklı türde yerli ve yabancı filmleri vizyona getiriyor.

Bugünün vizyonununda öne çıkanlar:

2019 yılında vizyona giren ve kısa sürede kültleşmeyi başaran Joaquin Phoenix'in başrolünde olduğu Joker, yeniden vizyona giriyor. Başarısız bir komedyen olan Arthur Fleck'in hayatına odaklanan filmde, Happy lakabıyla tanınan ve bu lakabın ardına saklanan yalnız bir adamın hikayesi anlatılıyor. Arthur Fleck’in maruz kaldığı zorbalıklar, onun gitgide topluma aykırı bir adam haline gelmesine neden olur. Yavaş yavaş psikolojik olarak tekinsiz sulara yelken açılan Arthur, bir süre sonra kendisini Gotham Şehri’nde suç ve kaosun içinde bulur. Arthur, zamanla kendi kimliğinden uzaklaşıp Joker karakterine bürünür.

Senaristliğini ve yönetmenliğini Francis Ford Coppola’nın üstlendiği Megalopolis, dahi bir sanatçı olan Cesar Catilina’nın hikayesini konu ediniyor. Yıkıcı bir felaketin ardından Roma Şehri değişmek zorundadır. Bu değişim için dahi bir sanatçı olan Cesar Catilina’nın ütopik, idealist bir gelecek hayali vardır. Ancak onun isteklerinin gerçekleşmesinin karşısında Belediye Başkanı Franklyn Cicero vardır. Onların arasında kalan ise Belediye Başkanı’nın kızı Julia Cicero olur. Julia, Cesar’a olan ilgisi ve inançlarına olan sadakati arasında seçim yapmak zorunda kalır. Bu seçim insanlığın geleceğini etkileyecektir.

Haftanın yerli komedi filmlerinden Meşru Gayrimeşru, telefon dolandırıcılarının eline düşen bir hukuk profesörünün hikayesini konu ediniyor. Hukuk profesörü Erdem Kuş, telefon dolandırıcılarının eline düşer. Baktığı davalar nedeniyle baskı gören ve işini kaybeden Erdem Kuş, kendisini hakim, savcı, emniyet müdürü olarak tanıtarak dolandıran çetenin peşine düşer. Parasını almaya kararlı olan profesör, bu süreçte doğru bildiği şeyler hakkında kendi için tartışma yaşar. Erdem Kuş, dolandırıcılık çetesinin izini sürerken kendisini zorlu bir maceranın içinde bulur.

Korku filmi tutkunlarının ilgisini çekecek Azrail (Azrael), tutsaklığından kurtulmaya çalışan bir kadının hikayesini konu ediniyor. Artık kimsenin konuşmadığı bir dünyada, kadınların liderliğindeki bir topluluk, hapisten kaçan Azrail adında genç bir kadının izini sürer. Azrail peşindeki topluluk tarafından yakalandığında, vahşi doğada kadim bir kötülüğe kurban edilmeden hayatta kalmak için savaşmak zorundadır.

Haftanın animasyon filmlerinden Kuzugiller ve Uçuş Hayali, uçmayı hayal eden bir koyunun hikayesini konu ediniyor. Genç bir koyun olan Woolina’nın en büyük hayali uçmaktır. Ancak o, yalnızca kuşların uçak uçurmasına ve göklerde uçmasına izin verilen bir dünyada yaşar. Babası ve dünya onun karşısında olsa da Woolina, hayallerini gerçekleştirmek için arkadaşları ile birlikte en sevdiği kahraman karakter Süper Baykuş'un izinden gider ve bir uçuş okuluna yazılır. Hayatlarının sonsuza dek değişmesini sağlayacak bir yarışa katılan Woolina ve arkadaşları, yarışı kazanmak için zorlu bir mücadeleye girişir.