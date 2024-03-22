İstanbul’da elebaşılığını cezaevinde bulunan Ümit Değirmenci’nin yaptığı organize suç örgütüne Mahzen-17 operasyonları yapıldı. Operasyonlarda elebaşının yönettiği organize suç örgütü üyesi 40 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul’da düzenlenen Mahzen-17 operasyonlarında elebaşılığını cezaevinde bulunan Ümit Değirmenci’nin yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini belirterek operasyonlarda elebaşının yönettiği organize suç örgütü üyesi 40 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya operasyonla ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; kasten yaralama, uyuşturucu madde imal ve ticareti, nitelikli yağma, yasadışı silah ticareti, mala zarar verme, tehdit ve hakaret suçlarını işledikleri tespit edildi.

Operasyonlar sonucu 23 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet av tüfeği, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, çok sayıda fişek, telsiz ve çelik yelek; döviz ve Türk lirasına el konuldu."