Uluslararası Minimal İnvaziv Kardiyotorasik Cerrahi Derneği’nin (ISMICS) İstanbul’da düzenlediği 25. Bilimsel Kongre, bine yakın uzmanın katılımıyla gerçekleşti. Robotik cerrahi ve yeni teknolojilerdeki gelişmeler ele alınırken, Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan canlı ameliyatlar büyük ilgi gördü.İSTANBUL (İGFA) - Dünyada her yıl yaklaşık 20 milyon kişinin kalp damar hastalıkları nedeniyle hayatını kaybettiği, bu sayının 2030’da 23 milyona ulaşacağı öngörülürken, kalp cerrahisi alanında yenilikçi yöntemler geliştiriliyor.

Bu doğrultuda İstanbul, Uluslararası Minimal İnvaziv Kardiyotorasik Cerrahi Derneği’nin (ISMICS) düzenlediği “25. Bilimsel Kongresi”ne ev sahipliği yaptı.

Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen kongrede, minimal invaziv teknikler ve robotik cerrahideki son gelişmeler tartışıldı.

Bine yakın uzmanın katıldığı etkinlikte, iki canlı ameliyat görüntüleri kongre salonuna yansıtılarak büyük ilgiyle izlendi.

“EN GENİŞ KATILIMLI KONGRE”

ISMICS Başkanı Prof. Dr. Husam Balkhy, İstanbul’un Asya ve Avrupa’yı bağlayan konumuyla kongre için ideal bir şehir olduğunu vurguladı. “Bu yılki kongre, bugüne kadarki en geniş katılımlı etkinlik oldu. Meslektaşlarımızla deneyim paylaşımı, yeni teknikleri öğrenme ve görme fırsatı bulduk. Sunulan bildiriler, kalp damar cerrahisindeki yenilikleri aktaran ‘Innovations’ dergimizde yayımlanacak,” dedi. Balkhy, yeni geliştirilen robotların cerraha “dokunma hissi” sağlayarak kalp cerrahisinde çığır açacağını belirtti. Robotik cerrahiye ek olarak, ameliyathane ve yoğun bakımda dijital çözümler sunan teknolojilerin de tanıtıldığını ekledi.

ROBOTİK CERRAHİNİN AVANTAJLARI

Kongre Eş Başkanı ve ISMICS 2026-2029 Genel Sekreteri seçilen ilk Türk cerrah Prof. Dr. Şahin Şenay, Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen iki canlı cerrahinin büyük ilgi gördüğünü söyledi. Şenay, “Robotik yöntemler, by-pass, kapak ameliyatları, kalp tümörleri, doğumsal hastalıklar ve ritim bozukluklarının tedavisinde kullanılıyor. Robotik aletlerin yüksek hareket kabiliyeti, küçük kesilerle ameliyat imkanı, düşük kanama ve enfeksiyon riski ile hastaların daha hızlı iyileşmesini sağlıyor. Yaşlanan nüfusta kalp hastalıklarının artması, bu teknolojilere olan ihtiyacı artırıyor” dedi.

Şenay, Türkiye’nin bu teknolojileri kullanmanın ötesinde, gelişimine katkı sağlayacak bilimsel çalışmalara devam etmesi gerektiğini vurguladı.

GELECEĞİN KALP CERRAHİSİ

Kongrede tanıtılan yeni robotik teknolojiler, cerrahlara dokuyu hissetme imkanı sunarak işlem güvenliğini artırıyor. Prof. Dr. Şenay, bilimsel toplantıların bilgi ve tecrübe paylaşımıyla tedavi başarısını yükselttiğini belirtirken, “Teknolojik gelişmeler, tıbbi bakım süreçlerinde inovatif çözümler sunuyor. Türkiye olarak bu teknolojinin parçası olmalı ve gelişimine katkıda bulunmalıyız” dedi.